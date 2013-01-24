调查：欧元区2013年经济料将萎缩 德拉吉乐观预测恐成泡影

LG电子预估第一季营业利润跳升82% 料创下近八年最佳业绩
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
路透伦敦1月23日 - 周三公布的路透调查显示,欧元区经济今年将再度萎缩,令欧洲央行有关欧元区前景好转的说法受到挑战.
尽管欧洲央行总裁德拉吉承诺竭尽所能来拯救欧元,激励欧洲股市大涨,并使得借款成本剧降,进而缓解了主权债危机,然经济尚未痊癒.
"欧元区2012年脱离谷底,且全球贸易好转应该会在2013年提供一些支撑,"汇丰首席欧洲分析师Janet Henry表示."然成长前景仍相当疲弱."
德拉吉目前持乐观看法,本月稍早宣称欧元区的经济在2013年稍晚将会复苏,且有正面的效应在发酵.
德拉吉指称公债收益率下滑、股市上涨及波动率来到历史低位,都是这方面的证据.这也让数位预测人士打消了欧元区立即降息的预期.
但这些分析师并没有被欧洲央行的乐观看法所打动.
在1月和去年12月对63位分析师所做的调查中,均有逾三分之一(24位)的受访者下调今年欧元区的经济成长预估.只有两位调升预估,有37位维持不变.
而过去一周针对70位分析师的最新调查中,预估中值为本季经济停滞,下一季也有只0.1%的成长率,从上个月预估的成长0.2%向下修正.
分析师预估,2013年全年经济将萎缩0.1%,为路透于去年1月开始此项前景调查以来最差的预估.2014年则料将成长1.0%,也从上个月预估的成长1.2%大幅下修.
本季通胀率预估均值为2.0%,下季降至1.9%.今年最后三个月将进一步降至1.8%.
尽管如此,欧洲央行可能不会将利率自纪录低位0.75%进一步下调.73位受访分析师中仅有15位预估3月时会降息,有24位认为6月底前会降息.
调查认为,欧元区的失业率今年稍后可能会高达12.1%,且在2014年初以前不会开始下降.(完)
(编译 戴素萍; 审校 石冠兰)
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