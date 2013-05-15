调查：欧元区经济下半年料恢复成长

路透伦敦5月14日 - 周二公布的路透调查结果显示，预计衰退中的欧元区经济将在今年下半年恢复成长，但分析师认为至少要等到2015年才有可能强劲复苏。

欧元区自2011年底以来便陷于衰退，周三公布的数据料将显示1-3月经济下滑0.1%。

然本周针对65位分析师所做的调查结果显示，经济下滑的情况应该会结束。

欧元区经济本季料将表现迟滞，但之后的几季可望有0.2%的成长幅度。

但节支举措和失业率攀升仍对欧洲造成打击，鲜有人预期在2015年前会有可能大幅成长，尤其是欧元区内各成员国之间差异甚大。

英国国家经济社会研究院(NIESR)资深研究人员Tatiana Fic表示，“欧元区前景黯淡。”

“欧元区各成员国的成长情况不同。希腊、意大利、葡萄牙及西班牙在2013年料将进一步萎缩；但奥地利、比利时、爱尔兰和德国预计会有小幅成长。”

节支举措和信贷条件收紧仍将构成拖累。

外界持续揣测欧洲央行本月把主要利率降至纪录低位0.5%之后，还能拿出什么办法来刺激经济成长。

一些决策者已公开谈到要把存款利率降为负值，这意谓着要向把资金存放在欧洲央行的银行收取费用，理论上这可以鼓励银行放款。

然过去一周的调查显示，大多数的分析师和交易员都认为此举的可能性不高。

无论欧洲央行决定采取何种行动，通胀率将没有偏高的问题。调查显示，至少在2015年前通胀率应该可以稳居欧洲央行接近2%的目标之下。

40位受访分析师中只有五位认为明年年底前某个季度的通胀率会超过2%。(完)

(编译 戴素萍 审校 郑茵)

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