调查：欧元区经济下半年料恢复成长

股市下滑 美国公债和日圆因地缘政治局势紧张走高
路透新加坡4月11日 - 亚股周二在震荡交投中走低，因中东和朝鲜半岛的政治局势紧张，另有即将举行的法国大选的不确定性，促使紧张不安的投资者寻求避险，买入日圆和美国公债等较安全的资产。
路透伦敦5月14日 - 周二公布的路透调查结果显示，预计衰退中的欧元区经济将在今年下半年恢复成长，但分析师认为至少要等到2015年才有可能强劲复苏。
欧元区自2011年底以来便陷于衰退，周三公布的数据料将显示1-3月经济下滑0.1%。
然本周针对65位分析师所做的调查结果显示，经济下滑的情况应该会结束。
欧元区经济本季料将表现迟滞，但之后的几季可望有0.2%的成长幅度。
但节支举措和失业率攀升仍对欧洲造成打击，鲜有人预期在2015年前会有可能大幅成长，尤其是欧元区内各成员国之间差异甚大。
英国国家经济社会研究院(NIESR)资深研究人员Tatiana Fic表示，“欧元区前景黯淡。”
“欧元区各成员国的成长情况不同。希腊、意大利、葡萄牙及西班牙在2013年料将进一步萎缩；但奥地利、比利时、爱尔兰和德国预计会有小幅成长。”
节支举措和信贷条件收紧仍将构成拖累。
外界持续揣测欧洲央行本月把主要利率降至纪录低位0.5%之后，还能拿出什么办法来刺激经济成长。
一些决策者已公开谈到要把存款利率降为负值，这意谓着要向把资金存放在欧洲央行的银行收取费用，理论上这可以鼓励银行放款。
然过去一周的调查显示，大多数的分析师和交易员都认为此举的可能性不高。
无论欧洲央行决定采取何种行动，通胀率将没有偏高的问题。调查显示，至少在2015年前通胀率应该可以稳居欧洲央行接近2%的目标之下。
40位受访分析师中只有五位认为明年年底前某个季度的通胀率会超过2%。(完)
(编译 戴素萍 审校 郑茵)
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路透新加坡4月11日 - 亚股周二在震荡交投中走低，因中东和朝鲜半岛的政治局势紧张，另有即将举行的法国大选的不确定性，促使紧张不安的投资者寻求避险，买入日圆和美国公债等较安全的资产。
但欧洲央行三位高官上周的讲话显示，在通胀上升和经济处于健康增长路径之前，该央行不会偏离包括创纪录低位的利率和月度资产购买在内的当前政策计划。
路透4月10日 - 日本丰田汽车表示，将对其位于美国肯塔基州的工厂投资13.3亿美元，这是该公司未来五年在美国投资100亿美元计划的一部分。