调查：欧元区或在第二季摆脱衰退 但近期料无重大改观

* 欧元区衰退将延续至今年第二季

* 分析师预计此后经济仅会有微弱增长

* 欧洲央行料在可预见的未来按兵不动

路透伦敦3月13日 - 周三公布的一项路透调查显示，欧元区经济或在第二季摆脱衰退，但那只是由于德国经济表现相对强劲。

这项针对60多位分析师的最新调查显示，受访者较一个月前略微下调了经济增长前景，这印证了最新经济数据传递的信息，即法国、意大利和西班牙经济大幅下滑。

最新调查表明，欧元区第一季经济将萎缩0.1%，萎缩持续时间将追平2008-2009年衰退持续的期间。

分析师预计第二季及其后的经济增幅将十分微小，但即便这微弱的增长前景也面临相当大的威胁。

“我们认为今年稍晚形势很可能会再度恶化，部分是由于受到负面经济因素对该地区的影响，”Capital Economics的首席欧洲分析师Jonathan Loynes表示。该机构是近些年在路透调查中预测最精确的之一。

Loynes将上述负面因素归结于财政持续紧缩、全球经济环境整体疲弱，以及消费者信心低迷。

“还有一个原因是我们认为债务危机或将在今年某时重新升级，这本身将对经济带来一些负面影响。”

也许最令人吃惊的是，在42名回覆者中，只有Loynes和另两位分析师预计衰退将延续至第二季。

然而，本次和上次调查中均接受访问的52位分析师中，有30位下调了对2013年全年欧元区经济前景的看法。预估中值为萎缩0.3%，2月调查时预估为萎缩0.2%。

尽管如此，大多数分析师预计欧洲央行在可预见的将来料维持主要再融资利率在0.75%的纪录低位不变，不过有15名分析师认为欧洲央行将再度降息。

此外，分析师对欧洲央行今年是否会结束紧急购债计划的看法旗鼓相当。在有回覆这个额外提问的受访者中，14人认为会，12人认为不会。(完)

(编译 丁琦；审校 李婷仪)

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