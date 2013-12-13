调查：欧洲股市明年料创新高

现代和起亚将因发动机缺陷在韩召回171348辆汽车
路透首尔4月7日 - 韩国国土交通部周五称，现代汽车和起亚汽车计划在韩国召回171,348辆汽车，因发动机存在缺陷，可能“妨碍安全驾驶”。
* 欧洲股市到2014年底料涨12%
* 德国DAX指数或升10%至纪录高位
* 意大利FTSE Mib指数料大涨27%
路透伦敦12月12日 -路透调查显示，欧洲股市强劲涨势将延续至2014年，受益于对经济继续持续复苏的乐观情绪，以及长期内其将维持极宽松货币政策的预期。
即便欧洲经济表现不均衡确实让人担忧，其中德国经济表现突出，但法国形势艰难，更不用说希腊、西班牙或葡萄牙了，但最近的几次调查结果显示欧洲股市表现的预期仍领先。
逾50位受访策略师和预测人士预计，到2014年末，泛欧STOXX600指数将劲扬12%至七年高位，德国DAX指数.GDAXI料涨10%创纪录高位。
“欧洲已做好充分准备迎接投资周期，因经济成长形势缓慢改善，且货币政策仍具有支撑效应，”汇丰股市策略部主管RobertParkes表示。“我们预计2014年牛市将继续，主要驱动因素是企业获利呈两位数增长。我们没发现有过度乐观的迹象。”
据汤森路透Datastream，欧洲STOXX600指数未来12个月的预估市盈率为13.2倍，仍低于20年均值13.79，不过上月一度触及五年高位，而且今年迄今已上升近12%。
企业获利反弹料将是2014年股市上涨的主要驱动因素，因美国经济在逐步复苏，欧洲经济复苏也暂露头角。
“受全球经济成长改善以及利润率有所提高推动，欧洲企业获利将结束过去三年的实质停滞状态，我们预计2014年会成长14%，”高盛首席全球股市策略师Peter Oppenheimer表示。“我们认为，股市仍适合‘长期买入’”他在策略报告中指出。
整个欧洲都反映出这种乐观预期。
调查显示，英国富时100指数.FTSE料到2014年底涨9%至纪录高位，法国CAC指数.FCHI或上扬13%至六年高点，欧元区的蓝筹股欧洲STOXX 50指数.STOXX50E亦料升12%，有望创六年最高。
意大利FTSEMib股指.FTMIB明年料涨27%，不过途中可能会有一系列的小幅修正，而不是维持稳步上行趋势。该指数到明年中期料涨至20,500点，到年底时则升至22,750点。
“尽管最近欧洲出炉的一些经济数据整体正面，但由于南欧经济低迷，所以仍面临不小的阻力。欧洲可能还会突然出现问题，这或给明年股市表现带来下行风险，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson表示。(完)
(编译 李爽 审校 白云)
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