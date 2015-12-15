调查：欧洲股市明年有望上涨 但恐难重返今年高点

路透伦敦12月14日 - 路透调查显示，2016年欧洲股市虽然不太可能回升至今年高点，但在欧洲央行刺激措施的帮助下，有望实现上涨。

路透对逾30名交易员、基金经理和分析师进行调查所得到的预期中值为，泛欧STOXX 600指数 2016年年中或达到388点，明年底或达到404点。

根据调查，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E 2016年年中料升至3,500点，年底或达到3,675点。

德国DAX指数.GDAXI 2016年年中料达到11,400点，年底或达到11,900点。

上述预期意味着，这些重要股指到2016年年中较当前水平上涨约10%。

但即便如此欧洲股市也还是没有达到今年稍早时的高点，今年第一季度欧洲股市经历了令人瞩目的上涨，4月时泛欧STOXX 600指数达到了415.18点高位，而德国DAX指数则达到了12,390.75点高位。

交易员和基金经理表示，围绕美国可能加息影响的顾虑以及对大宗商品价格下降的担忧，或导致明年市场行情走势震荡。

“在欧元疲软以及油价持续偏低的支撑下，2016年开局可能随着GDP增长和企业获利增长而展现正面动能。但这种正面影响然后将逐步减弱，”意大利裕信银行(UniCredit)股票策略师Christian Stocker表示。

主要投行中，高盛预计泛欧STOXX 600指数2016年末时或达400点，花旗则预计可达440点。

交易员和分析师预计欧洲央行将坚持货币政策宽松举措，这应支撑欧洲股市，然美股可能因美联储加息而承压。

对欧元区经济反弹步伐以及对中国情况的持续挥之不去，或让股市明年继续震荡走势。(完)