调查：欧洲股市年底前料下滑2% 受经济疲弱疑虑打压

路透伦敦7月12日 - 一项路透调查显示，欧洲股市至今年底将下跌约2%，因经济疲弱的疑虑令市场承压，而且英国公投决定退欧，使得经济疲弱的情况更形恶化。

不过欧洲各国股市的表现，料优于英国富时100指数.FTSE，后者至今年底预估将下跌7%。

对超过20名交易员、策略师与基金经理人的调查显示，泛欧STOXX 600指数到年底的预估中值为325点，较周一收盘水平332.72点低2%以上。

此一数字远低于4月调查的365点。最新的这项调查也显示，到明年中只会回升至328点。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E到今年底将为2,875点，与周一收盘位相去不远，料2017年中升至3,050。

法股CAC 40指数.FCHI到年底料下跌4%，至4,100点；德国DAX指数.GDAXI至年底将上涨2%到10,000点。

接受路透调查者表示，尽管预期欧洲央行将推出刺激措施，从而为股市带来一定程度的支撑，但经济成长疲弱，将令企业获利与股价承压。

“对刺激举措的预期升温，某种程度将使得市场过度膨胀，并获得推升，但在可预见的未来，全球经济成长疑虑仍挥之不去，”Berkeley Futures副总监Richard Griffiths表示。

多数接受调查者预期，从现在起到年底欧股料将下滑。

“欧洲方面，我认为对欧元区体质的持续疑虑，到年底前将打压市场，我们持续认为走势偏向下档，”Central Markets交易分析师Joseph Neighbour表示。(完)