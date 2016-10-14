调查：欧盟将在英国退欧程序中持强硬立场 英国央行本季料降息

路透伦敦10月13日 - 一项路透调查显示，欧盟将在为期两年的英国退欧谈判中采取强硬态度，而英镑大幅贬值料将推动通胀率明年超过英国央行设定的目标水平。

有关通胀上升幅度的忧虑令分析师对利率的看法产生分歧。53名接受路透调查的分析师中，有27名预计英国央行将在第四季度降息，其中22名称降息幅度在15个基点。

26名分析师认为今年不会采取行动。

多数英国人在6月23日的公投中投票支持退出欧盟。英国首相特雷莎·梅已表态，她将在明年3月底之前启动第50条款，即开始与欧盟之间为期两年的退欧谈判。

很多人现在猜测，特雷莎·梅倾向于“硬退欧”--意味着为了实施移民控制而放弃留在欧盟单一市场的努力。这可能会有碍于贸易，特别是在服务业领域，并伤及外国投资。

“在这种环境下，欧盟将可能采取强硬立场以提醒英国及其他欧盟国家，如果想进入欧盟单一市场就必须同意劳工自由流动，”德国商业银行的Peter Dixon称。

回答额外问题的27名分析师中，除一人外其余均表示，预计欧盟将对英国采取强硬或非常强硬的立场。

这些分析师在公投前曾经几乎一致警告公投退欧将损及英国经济，并准确预计退欧结果会导致英镑重挫。

他们现在认为英国经济陷入技术性衰退的可能性约为四分之一，最初的预估是出现轻微的衰退。经济增长的整体前景仍然明显弱于公投之前。

调查显示，英国央行将会再次降息15个基点至纪录新低0.1%，最早可能在下月。之后利率将维持在该水准最少到2018年底。(完)