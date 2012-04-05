调查：未来数月欧元汇率料稳定 除非出现戏剧性局势变化

全球主权债规模今年有望触及纪录新高44万亿美元--标普
路透伦敦2月24日 - 周五债信评级机构标普全球的估测显示，全球主权债规模今年有望触及新的纪录高位44万亿(兆)美元，尽管各国政府的年度借款略有下降。
路透伦敦4月4日电---路透调查显示,欧元兑美元今年或在当前水准波动,但在欧元区摆脱这波温和衰退前,欧元可能再跌几美分.
分析师认为,除非欧元区债务危机突然恶化或者该地区经济形势奇迹般地好转,否则未来数月欧元很难呈现明显的大幅波动.
欧元在2011年剧烈波动後,今年开局相对稳健,2月和3月平均在1.32-1.34美元之间波动.
本周访问的约60位分析师预计,未来12个月将延续这种趋势,可预见的未来料不会大幅上涨或下跌.
此次调查显示,一个月後欧元或仍接近当前约1.316美元的水准,之後在三个月和六个月後略微走软至1.29左右,一年後将达到1.30.
企业调查显示,欧元区陷入新的温和衰退,与美国日具韧性的经济形成鲜明对比.
"只有像去年那样发生经济危机时,美元才会真正走强,去年下半年美元即升值,"高盛驻伦敦外汇策略部主管Thomas Stolper表示.3月高盛的预估最为准确.
"今年美国经济开始有不错表现时,美元实际上根本没有变动.因此美国经济强劲不等於美元升值,因为美国经济这几年都不那麽强劲."
欧元去年从5月触及峰值到2011年底跌去约13%,这段时间正值欧债危机打压全球金融市场.
尽管欧元兑美元长期前景稳定,但这份预估暗示未来一个月欧元波动率可能略微上升,目前波动率在10%,3月实质波动率为8.6%.
长期来看欧元兑英镑汇率也将稳定,未来12个月将保持在0.82-0.83附近.(完)
--编译 李爽; 审校 吴云凌
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