调查：欧元汇率预测大师仍看好今年走势

路透班加罗尔1月8日 - 去年路透汇率调查中最精准的预测者表示，欧元的强势今年料将保持不变。他的看法与大家的共识相左。

周三公布的路透调查显示，预测欧元今年将走贬，因为欧元区经济虽成长，但落后其他地区。

大多数受访分析师也预测，在美国联邦储备委员会(美联储/FED)去年12月意外宣布缩减购债规模后，美元将全面走升。

但意大利裕信银行(UniCredit)外汇策略师RobertoMialich表示，随着经济改善，2014年欧元料将进一步走坚。去年他二度拔得头筹，在过去六年，除了一年外，有五年都是路透汇率调查中前五大精准预测者之一。

Mialich表示，“我们仍认为欧元有可能和美元并驾其驱，而且会稳步升值。”

“但我们并不是说欧元的表现将熠熠生辉，但我们不认为美联储缩减购债将会使得欧元今年遭遇沉重抛压，”他表示。

自从欧元区爆发主权债危机以来，路透调查的汇率策略师大多数都错估欧元将走贬。结果2013年欧元兑美元上涨了逾4%，2012年则升值约2%。

至于日圆，Mialich则与其他分析师的共识一致，预期今年日圆兑美元将进一步走贬，主要是因为美国和日本的货币政策走向大不相同，以及投资者重新拥抱风险资产。

“日本央行今年仍将维持极度宽松的货币政策。我们认为日本央行将极欲透过日圆贬值来抵销任何可能防碍经济成长的因素，”他表示。(完)

(编译 戴素萍 审校 于春红)

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