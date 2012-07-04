调查：欧元兑美元未来一年料拉锯

路透伦敦7月3日电---周二公布的路透调查显示,欧元兑美元未来一年涨跌幅度都不会太大,因为欧洲根深蒂固的经济问题,与其它地区采取更多货币宽松政策的前景,会形成彼此拉锯的力量.

不过在这股大趋势下,欧元每天的走势还是难免会更加动荡,因为欧元区仍未摆脱巨大的经济问题.

路透本月访问外汇策略师和分析师得出的预估显示,未来12个月每一个预测时点,欧元都将徘徊於当前约1.25美元的水准附近,与6月调查结果几乎一致.

"正面基调能否维持住,市场是否真的相信仍缺乏细节的(欧盟峰会)计划,都还不确定."莱斯银行集团外汇策略师Adrian Schmidt在研究报告中称.

他并称,目前焦点是周四的欧洲央行会议.分析师预计此次会降息25个基点,至0.75%的纪录新低.

"整体上这将是利好风险偏好的消息,由此带来的欧元跌势应该会相对短暂."

欧元兑美元6月上涨2.4%,为2011年10月来最大单月涨幅.5月下跌近7%.

这种涨势看上去不太可能持久.

周五商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,欧元净空头仓位依然很大,暗示轧空风险仍然存在.

周一的企业调查显示,欧元区主要经济体大多处於萎缩,近期回暖的希望渺茫.

尽管很多因素可能进一步压低欧元,但分析师也指出,美国联邦储备委员会(美联储)和英国央行很可能开始再度放宽政策.这会限制美元和英镑兑欧元的涨势.

本次调查中,63位分析师里面仅有11位预计欧元/美元在未来六到12个月会突破年内高位1.3486,上次55位受访分析师中有10位抱此预期.

欧元/英镑未来12个月料将围绕0.80英镑变动,与上月调查结果几乎一致.

参阅调查结果图表,请点击:

欧元(link.reuters.com/vun29s)

英镑(link.reuters.com/wun29s)

日圆(link.reuters.com/xun29s) (完)

--编译 程琳;审校 张荻

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