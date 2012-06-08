调查：欧元料持稳 但前提是希腊留在欧元区

路透伦敦6月7日电---周四公布的路透调查显示,欧元兑美元未来12个月中扳回近来深度跌幅的可能性不高.调查并暗示只要希腊留在欧元区,欧元就将守住当前水平.

欧元兑美元过去几天来小幅攀升,而5月曾大跌7%.最新市场数据显示,欧元空头仓位达到了两年高位.

金融市场人士担心西班牙银行业危机引发的风险,也忧心6月17日希腊大选或令该国退出欧元区,引发更多经济面动荡.

尽管预期都倾向於看涨美元兑欧元、日圆兑欧元和瑞郎兑欧元,但此次对外汇策略师的调查也暗示,欧元不会进一步大跌.

然而,这个预测是建立在希腊不会突然退出欧元区的假设上.

"这些货币(美元、日圆和瑞郎)都因宽松的央行政策而遭到削弱,这个因素也可能减缓未来几周欧元下跌潜能,"Rabobank International资深外汇策略师Jane Foley在研究报告中指出.

路透调查中值显示,欧元兑美元料将在一个月後及三个月後微跌至1.24美元,在六个月和12个月後料将重回1.25美元附近.周四欧元兑美元报1.256左右.

本次调查结果较5月调查低数美分,而对12个月後的预估则连续第四次被下调,达到接近两年最低.

部分分析师表示,如果危机稳定下来,欧元兑美元或有上涨空间.

"6月17日大选将决定欧元生死.但市场负面情绪渐浓,加之大规模欧元负面仓位,市场可能会如2012年1月般措手不及,"北欧联合银行(Nordea)分析师Aurelija Augulyte说.

欧元兑英镑料将持稳,12个月後料在0.8000英镑,与周四早些时候的0.8100英镑水平变化不大.(完)

--编译 梁睿雪;审校 程琳

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