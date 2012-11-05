调查：未来一年欧元兑美元将下跌

《路透晚报》--2月28日
美国总统特朗普正在争取将美国军费开支提高9%，并称此举是“有历史意义的”，即便美国已逐步结束了在伊拉克和阿富汗的主要战事且仍是全球军事实力最强的国家。白宫一名预算官员表示，特朗普在其首份预算提案中，将要求国会把下一财年的国防部开支提高540亿美元，并将非国防开支削减540亿美元，包括大幅缩减对外援助。
路透伦敦11月2日电---路透调查显示,经济下滑及欧债危机将使未来12个月欧元/美元汇率下跌.
本周对逾60位分析师和外汇策略师的最新调查显示,欧元/美元在12个月後将降至1.25美元,目前约报1.288.
尽管9月以来欧元已累计涨逾3%,但受访者中几乎没人相信欧元/美元能够维持强劲走势.美元则承受着来自美联储刺激政策的压力.
近期商业调查显示,欧元区几乎无望快速恢复增长,而且欧债危机有可能再次加剧,这将进一步打压欧元/美元走势.
实际上,欧元/美元上周五跌至三周低位,美元指数.DXY升至9月11日以来最高水准,欧元则降至10月11日以来最低位.
"欧元兑其他主要货币一度上升,因市场认为(欧债危机)的尾部风险已降低,"莱斯银行集团全球分析师Jeavon Lolay在研究报告中称.
"但我们的预测显示,随着欧元区紧张局势加剧,未来一年欧元将缩减涨幅."
总体来说,调查显示欧元/美元一个月、三个月、六个月和12个月後将分别报1.30、1.28、1.27和1.25.
尽管欧元前景较上次调查几无变化,但预估区间略上升,反映近期欧元走强.
下月预估值似乎不太可能再度上升.根据商品期货交易委员会(CFTC)数据,外汇投机客10月增持欧元空头部位,并在最近一周增加了欧元净空头部位.
本周稍早所作路透调查显示,欧洲央行明年初将把利率从0.75%降至纪录新低0.5%.
这可能将进一步打压欧元.
分析师称,就欧元/英镑来说,英镑将维持强劲,因市场普遍预期英国经济表现略强於欧元区,尽管英国经济高度依赖对欧元区的出口.(完)
--编译 于春红;审校 白云
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