调查：欧元短线料趋稳 长期而言或将进一步下滑

股市下滑 美国公债和日圆因地缘政治局势紧张走高
路透新加坡4月11日 - 亚股周二在震荡交投中走低，因中东和朝鲜半岛的政治局势紧张，另有即将举行的法国大选的不确定性，促使紧张不安的投资者寻求避险，买入日圆和美国公债等较安全的资产。
3月7日 - 路伦敦3月6日 - 根据一项路透对汇市策略师的调查，欧元兑美元自2月初以来下跌了4%，此波跌势可能已到终点，欧元未来三个月可望维持当前汇价。
欧元在今年伊始上扬后，2月遭遇挫折。
数据显示经济形势欠佳，之后意大利选举结果又重燃欧元区危机蔓延的疑虑，并在全球金融市场掀起涟漪。
预测者上月曾警告称，欧元的涨势不会持久，即便他们那时还低估了欧元2月回落的程度。
因此3月调查中，分析师的预估都比2月还低几个美分。
欧元上周五虽触及1.2965美元的六周低点，但一个月后欧元应能守在略高于1.30的水准，和周三现汇报价差不多。
意大利官员周二表示，欧元区经济对意大利选举的反应仍有待观察。但调查显示，欧元目前多已消化意大利选举带来的动荡影响。
“尽管我们预期意大利政治情势会造成一些长期的下行风险，但目前该国形势显示，欧元至多会倾向于温和下跌，”莱斯银行外汇策略师Adrian Schmidt称
长期而言，欧元看来可能疲弱。虽说欧元三个月后或许仍在1.31美元附近交投，但调查显示欧元区经济形势不佳将开始打压欧元兑美元。
调查显示，分析师预估一年后欧元将比当前水准贬约2.5%，到大约1.27美元。
欧洲央行若是降息，也可能略削弱欧元几个美分，不过仅少数分析师预期短期内会发生这种状况。
调查还显示，未来六个月欧元兑英镑料仍守在周三水准0.863英镑附近。(完)
(编译 张若琪 审校 许娜/高琦)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透新加坡4月11日 - 亚股周二在震荡交投中走低，因中东和朝鲜半岛的政治局势紧张，另有即将举行的法国大选的不确定性，促使紧张不安的投资者寻求避险，买入日圆和美国公债等较安全的资产。
但欧洲央行三位高官上周的讲话显示，在通胀上升和经济处于健康增长路径之前，该央行不会偏离包括创纪录低位的利率和月度资产购买在内的当前政策计划。
路透4月10日 - 日本丰田汽车表示，将对其位于美国肯塔基州的工厂投资13.3亿美元，这是该公司未来五年在美国投资100亿美元计划的一部分。