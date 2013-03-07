调查：欧元短线料趋稳 长期而言或将进一步下滑

3月7日 - 路伦敦3月6日 - 根据一项路透对汇市策略师的调查，欧元兑美元自2月初以来下跌了4%，此波跌势可能已到终点，欧元未来三个月可望维持当前汇价。

欧元在今年伊始上扬后，2月遭遇挫折。

数据显示经济形势欠佳，之后意大利选举结果又重燃欧元区危机蔓延的疑虑，并在全球金融市场掀起涟漪。

预测者上月曾警告称，欧元的涨势不会持久，即便他们那时还低估了欧元2月回落的程度。

因此3月调查中，分析师的预估都比2月还低几个美分。

欧元上周五虽触及1.2965美元的六周低点，但一个月后欧元应能守在略高于1.30的水准，和周三现汇报价差不多。

意大利官员周二表示，欧元区经济对意大利选举的反应仍有待观察。但调查显示，欧元目前多已消化意大利选举带来的动荡影响。

“尽管我们预期意大利政治情势会造成一些长期的下行风险，但目前该国形势显示，欧元至多会倾向于温和下跌，”莱斯银行外汇策略师Adrian Schmidt称

长期而言，欧元看来可能疲弱。虽说欧元三个月后或许仍在1.31美元附近交投，但调查显示欧元区经济形势不佳将开始打压欧元兑美元。

调查显示，分析师预估一年后欧元将比当前水准贬约2.5%，到大约1.27美元。

欧洲央行若是降息，也可能略削弱欧元几个美分，不过仅少数分析师预期短期内会发生这种状况。

调查还显示，未来六个月欧元兑英镑料仍守在周三水准0.863英镑附近。(完)

(编译 张若琪 审校 许娜/高琦)

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