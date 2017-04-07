调查：若勒庞赢得法国总统大选 欧元料挫跌至15年低点附近

欧洲央行称欧元区金融稳定风险受到遏制 但在某些方面有所上升
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行(ECB)周三在例行稳定评估报告中表示，过去六个月欧元区金融稳定风险受到遏制，但仍然严重，而且在某些领域甚至有所上升。
路透班加罗尔4月6日 - 根据路透对外汇策略分析师的一项调查，如果法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞在5月的法国总统选举中胜出，欧元兑美元短线料重挫约5%至15年低点附近，接近平价水平。
欧元在2016年下跌逾3%，今年已累计上涨2%左右。但周四公布这项近70位分析师受访的调查显示，目前预期欧元未来12个月将回吐这些涨幅。
但短期内，法国本月底和5月初的两轮总统选举，料将主导欧元走势。
目前押注看好独立候选人马克龙胜出，但勒庞也有可能意外胜出。
“勒庞胜选将明显打压欧元，因为市场并未消化这个结果，因此，这会对货币联盟未来有非常负面的影响，”BBVA外汇分析师Roberto Cobo Garcia称。
“马克龙胜出是目前市场所预期的。因此，他胜选的影响会是正面的，但很有限。”
根据回复一项额外问题的近40位策略师的预测中值，如果勒庞胜出，欧元料将随即下跌5%。最悲观的看法是欧元会挫跌15%左右。
“万一勒庞获胜，市场会先行动再说，”澳洲国民银行资深市场策略师Gavin Friend称。
排除勒庞胜选影响，分析师预测欧元兑美元到本月底料将跌至1.06，一年后跌至1.05，较周四的1.07下跌近2%。(完)
(编译 侯雪苹；审校 蔡美珍)
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行(ECB)周三在例行稳定评估报告中表示，过去六个月欧元区金融稳定风险受到遏制，但仍然严重，而且在某些领域甚至有所上升。
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