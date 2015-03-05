调查：欧元未来一年料将小跌 美元或续升

图为在布达佩斯一家银行拍摄的美元、欧元和瑞郎现钞。 REUTERS/Bernadett Szabo

路透3月4日 - 路透调查显示，欧元的跌势几近后继乏力，未来一年美元全面走升只会小幅推低欧元，即使欧洲央行推出大规模货币刺激举措。

由于外界预期美联储将在今年中左右升息，美元自6月以来的升势几乎没有中断过，油价则是急跌近50%。

在这段期间，欧元兑美元下跌近20%，过去两个月则是下跌8%，因欧洲央行宣布本月开始实施主权债买进计划，以期将通胀率拉抬至目标水准。

在宣布这项计划后不久，欧元兑美元于1月26日创下11年低位1.1098美元。

但本周对逾60位外汇策略师的调查则显示，欧元一个月后料处于周三交投水准1.12美元附近。三个月和一年后则料分别小贬至1.10美元和1.08美元。

这表明，尽管预期美元将全线走强，但市场已大致消化了欧洲央行1万亿欧元刺激计划和美联储政策紧缩的因素。

“(欧洲央行宽松政策)料将产生一些影响，但我认为欧元不会再有年初时那么大的波动，变动会比较温和些，”Rabobank资深外汇策略师Jane Foley表示。

欧元也可望从近期的欧元区数据中寻获支撑。近期数据大都优于路透分析师的平均预估，而且有不少数据甚至超过最高预估值，表明经济或许不像许多人想象的那样糟糕。

下半年油价料将回升，加上欧洲央行的主权债购买计划，亦可望有助于拉抬通胀率。

**美元持续看涨**

美元受到美国公债收益率(殖利率)上升的带动，美元指数周二触及2003年9月以来最高水准95.570。

根据目前的预估，到年底时美元指数将升至98.5，略低于2月调查预估的98.9。

78位分析师中有53人对美元今年将持续走扬“有信心”；有10人表示“非常有信心”；剩下的15人表示“没有信心”。

策略师预计美元兑新兴市场货币也将上涨。

但根据商品期货交易委员会(CFTC)的数据，汇市投机客已将美元多仓削减至逾两个月来最低。

过去的一个月左右，美元升势放缓，因为考虑到不确定美联储是会在6月前还是更晚加息，投资者缺少继续推高美元的理由。

“有关预期美联储在今年夏天加息的话题炒得有些过度了，我们估计12月前美联储将不会升息，因此美元在6月以前能找到的支撑有限。”荷兰合作银行的Foley说。

调查预估，英镑兑美元一个月后将接近周三交投水准1.53美元，六个月和12个月后料均为1.5美元；价位都略高于前次调查分别预估的1.50美元、1.48美元和1.49美元。

调查显示，英镑兑欧元未来一年料上涨；一个月后料报0.7320英镑，六个月和一年后料分别达到0.730和0.724英镑。上个月的调查结果分别为0.75、0.741和0.740英镑。

日圆兑美元六个月后料将进一步跌至123.0日圆，一年后料为126.0日圆，仅略低于2月时的调查结果，但远低于周三119.7日圆的交易水平。(完)

(编译 戴素萍/洪曦; 审校 李爽/陈宗琦)

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