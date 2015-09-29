调查：交易商预计未来六个月欧洲央行将扩大资产购买规模

路透9月28日 - 周一公布的路透对欧元货币市场交易商的访查显示，略超过半数的受访者认为，未来六个月欧洲央行将扩大月度资产购买规模。

近期金融市场动荡后新兴市场受挫和中国经济放缓，增添了欧洲通胀和经济成长前景面临的风险。

但欧洲央行总裁德拉吉上周对欧洲议员表示，欧洲央行需要更多时间才能决定是否进一步放宽政策。

21位受访交易商中，有11位预计欧洲央行将在未来六个月内扩大目前为600亿欧元的月度购债规模，一位交易商预计欧洲央行会在一年内这么做。其余九位交易商则预计该规模不变。

被问及欧洲央行将把购债规模扩大多少时，那些认为该规模会扩大的交易商中多数认为将扩大100-200亿欧元。(完)