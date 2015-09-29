调查：交易商预计未来六个月欧洲央行将扩大资产购买规模

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透9月28日 - 周一公布的路透对欧元货币市场交易商的访查显示，略超过半数的受访者认为，未来六个月欧洲央行将扩大月度资产购买规模。
近期金融市场动荡后新兴市场受挫和中国经济放缓，增添了欧洲通胀和经济成长前景面临的风险。
但欧洲央行总裁德拉吉上周对欧洲议员表示，欧洲央行需要更多时间才能决定是否进一步放宽政策。
21位受访交易商中，有11位预计欧洲央行将在未来六个月内扩大目前为600亿欧元的月度购债规模，一位交易商预计欧洲央行会在一年内这么做。其余九位交易商则预计该规模不变。
被问及欧洲央行将把购债规模扩大多少时，那些认为该规模会扩大的交易商中多数认为将扩大100-200亿欧元。(完)
(编译 杜明霞；审校 许娜)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。