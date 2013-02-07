调查：欧元涨势料将暂歇 未来一个月走势将持稳

路透伦敦2月6日 - 欧元重拾活力走升,但在最新路透调查中,顶尖汇率预测专家认为,欧洲涨势不会持久.不过这些专家最近几年的预测大多偏于保守.

上个月伴随着全球股市大涨,欧元骤然劲升3%,彻底跌破专家眼镜,但在2月4-6日接受路透调查的64位策略分析师预测未来走势将较为平静.

分析师预估欧元/美元到2月底将在1.35美元,一年后在1.28.一个月之前,分析师原本预测欧元现在将会在1.31,远低于当前实际水准的1.356.即使是最乐观的预估值1.35,也仍比欧元1月底实际收位差了近1%.

分析师预测欧元2月区间将在1.30-1.39美元,12个月区间在1.14-1.43.

不论上个月的预测如何失败,分析师仍保守看待欧元,尽管在其他国家央行扩大资产负债表之际,欧洲央行资产负债表规模日益缩减,且料将维持利率不变.这些因素可能有助支撑欧元.

分析师上个月的普遍看法是,欧洲经济过于疲软,无法支撑欧元进一步劲升.目前情况并没有改变多少,只有一些企业调查显示,欧元区可能已经脱离谷底.

但欧元转强,至少有一部分是因为市场对全球经济情势看法产生根本性的改变.

"近期迹象透露出,全球经济正处于一个转折点,金融危机的严重阶段已经过去,"瑞士信贷分析师指出.

"话虽如此,我们并不预期2013年会出现以美元为中心的大趋势,因为在可预见的未来,美国货币政策前景大致呈现平稳."

分析师并称,美元表现料将落后欧元,但兑日圆将持续走升.

瑞士信贷对欧元的预测较为乐观,预估一年后将升至1.40美元.但最为乐观的预估值1.43来自澳新银行(澳盛银行,ANZ),由一个月前的1.31大幅上修.(完)

(编译 蔡美珍; 审校 杜明霞)

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