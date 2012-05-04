调查：欧元未来一年料守稳 与美元呈现拉锯走势

3月19日在萨拉热窝拍到的欧元现钞。 REUTERS/Dado Ruvic

* 欧元兑美元料守稳

* 欧元和美元均面临下滑压力

* 欧元波动率料上扬

记者 Andy Bruce 记者 王冠中

路透伦敦5月3日电---路透调查显示,欧元兑美元未来12个月料守在当前水准附近,尽管许多欧洲国家处境危险.调查结果显示,看空两货币的势力减弱.

欧元兑美元自2月以来便在相当稳定的区间内交投.而此次针对超过60名分析师所进行的调查显示,他们预期欧元兑美元未来12个月会在1.28-1.30游走,但波动率可能偏高.

该预测和上月的调查结果大致相同.

随着部分欧洲大型经济体重陷衰退,且法国和希腊大选即将登场,欧元5月走势可能更加震荡,但仍不脱离历史波动区间.

欧元区经济困境将打压欧元,但也有许多因素会让美元维持疲弱,因此欧元和美元未来一年内料呈现拉锯.

受访者中有种共识,就是唯有欧元区主权债务危机恶化,才会重创欧元汇价.

"欧元兑美元韧性背後主要的原因其实是美元疲弱,"Rabobank International的资深外汇策略师Jane Foley指出,美元是G10货币中今年表现第二糟的货币,仅次于日圆.

Foley指出,美国联邦储备委员会(FED)主席伯南克一再重申对经济的温和看法,意味着仍旧有可能推出第三轮量化宽松,而这肯定会让美元走弱.

美国过去几周公布的经济数据好坏参半,暗示年初相对强劲的经济动能可能正在降温.

调查预估显示,欧元一个月後料来到1.30美元,三个月後报1.29美元,六个月後报1.28美元,12个月後报1.29美元.欧元兑美元周四报约1.31美元.

延续着欧元兑美元过去几个月来的相对稳定走势,对欧元未来一年汇率的预估区间也有所缩窄,尽管有部分分析师变得更为悲观.

有六名分析师现在预期欧元在预估期间内都会守在1.30美元下方,4月调查时只有一人这样预测.如果下月调查时,做出这类预测的人数增加,可能会让欧元汇率的预估中值出现罕见的移转.

英镑前景看来也相当平稳.英镑兑欧元周三触及22个月高点,因英国建筑业数据超越预期,而欧元区制造业则进一步萎缩,暗示英国经济力道相对较强.

但分析师认为英镑兑欧元不会进一步大幅上扬,未来一个月、三个月、六个月和12个月的汇率预估均为0.81英镑,齐平周四交投水准.(完)

--译文审校 高琦

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