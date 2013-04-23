调查：欧元区经济滞后国家实现复苏还需漫长的等待

IEA月报称全球油市接近平衡 产油大国减产与富国需求下滑相抵消
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
* 调降希腊、爱尔兰、葡萄牙和西班牙成长预估
* 失业率料不会有太大改善
* 爱尔兰经济形势优于其他几个国家
路透伦敦4月22日 - 周一公布路透调查显示，希腊、葡萄牙、西班牙在明年以前或许不会出现成长，爱尔兰或许会有小幅成长。
路透过去一周对约40位分析师调查显示，严苛的撙节举措仍在阻碍这四个欧洲经济体前进。失业率料进一步上升，短期内出现实质成长恐无望。
只有爱尔兰今年料会出现增长，表现优于其他几个国家，今年或成长1.0%，2014年料增至2.0%。
全球经济形势艰难，目前看来今年不太可能比去年有太大改善，但明年增速料增至3.8%。
希腊和西班牙失业率均逾25%，周一的调查显示，明年也不会有太大改善。爱尔兰和葡萄牙失业率料高于欧元区整体情况。
撙节举措料使希腊经济在2013年连续第六年出现衰退，调查预计其今年萎缩4.5%，与政府预估一致。
塞浦路斯危机或对希腊GDP构成0.2至0.5个百分点的拖累，但政府预计旅游季强劲表现或抵消这一影响。
调查预计，葡萄牙今年经济料萎缩2.4%，明年或成长0.3%，接近政府预估。去年该国经济下滑3.2%。
西班牙经济今年料下降1.5%，连续第三次调查结果持平，尽管西班牙主权债成本降至2010年11月以来最低，呈现改善迹象。
西班牙经济部长德金多斯在华尔街日报周一刊出的专访中称，政府官方预估将下修至萎缩1-1.5%。此前政府预计今年GDP仅下降0.5%。(完)
(编译 李爽; 审校 戴素萍)
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