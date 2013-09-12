调查：分析师称欧元区将持续微弱的复苏势头

路透伦敦9月11日 - 路透对分析师的调查显示，分析师基本一致认为欧元区经济明年不会再次陷入衰退，初步的经济复苏势头将持续下去。

尽管如此，本周对50名分析师的调查还显示，欧元区经济将很难获得动能。欧元区经济在第二季增长0.3%，摆脱了漫长的衰退。

调查显示，从现在起到2015年年初，欧元区国内生产总值(GDP)将每季度增长仅约0.2%至0.4%。

到目前为止，欧洲最大经济体--德国已经带领欧元区初步复苏，但意大利和西班牙等欧元区大国还处在衰退中。欧元区第二大经济体法国在周三下调了2014年增长预估。

不过，大多数受访分析师--33人中的21人--称他们对欧元区经济持续复苏有信心。剩余12人持相反意见。

“我非常确信复苏将会持续，但我不确信经济活动将会加速，”Aurel BGC的分析师Jean-Louis Mourier表示。

只有一位受访者预估，欧洲在明年底之前会重陷衰退。

对欧元区、英国和美国的预估中反映出重新找回的信心感。

这些调查当中受访的66位分析师里有54位说，他们相信发达国家可在美联储料缩减刺激举措以及新兴市场放缓的情况下，带领全球经济成长。

其余受访者则对此表示没有信心。

本项路透调查也显示，受访者的相关预估与欧洲央行计划在“较长时间内”维持低利率基本一致。分析师普遍预估，至少在2015年初之前，主要再融资及存款利率将维持在纪录低位。

欧洲央行总裁德拉吉上周四表示，若有必要压低货币市场利率并帮助欧元区“非常，非常柔弱的”经济复苏，则该行已做好了降息或向欧元区经济注入更多资金的准备。(完)

(编译 朱晓军/李婷仪 审校 王翔琼/高琦)

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