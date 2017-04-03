调查：欧洲基金对英国股票曝险逼近七年低点 反映英国退欧疑虑

路透伦敦3月31日 - 欧洲投资人已经将英国股票持仓降至近七年低点，同时也将缩减英国债券持仓，因对英国退欧的后续效应担忧与日俱增，同时也担心苏格兰独立可能对经济及汇率的冲击。

反之，参与路透调查的14家欧洲资产管理公司越来越看好欧陆股票，因数据暗示经济成长稳定回升，且当局准备开始撤回超宽松货币政策。

调查是在3月16日至30日间进行，而英国政府于3月29日正式启动退欧程序。

在两年退欧程序中，英国经济可能遭遇严峻考验。自英国公投决定退欧以来，英镑兑美元在这九个月来已经下跌17%，在此同时苏格兰已经再度寻求举行独立公投。

“就算苏格兰没有退出英国...英国退欧本身就是一个前所未见的状况，”Bank J Safra Sarasin资产配置策略师Jan Bopp表示。

调查显示，基金业者对英国股票配置平均下滑至4.7%，较2月下滑3个百分点，且为2010年5月以来最低。持有英国债券的比重近乎腰斩至整体债券投资组合的1.4%，此为2016年11月以来最低。

另外回答有关苏格兰独立问题的受访者中，近三分之一称若苏格兰脱离英国，将会缩减英国资产曝险。

锋裕投资(Pioneer Investments)多重资产投资主管Matteo Germano表示，“苏格兰公投及脱离英国，将会使英国内部政局更为复杂，同时也将削弱英国对欧盟的谈判立场。

**看好欧洲**

尽管Germano对英国退欧相关波动性扩散至欧洲的风险提出警告，但他和其他投资者多认为，欧元区股票具有吸引力。

受访者将欧元区股票配置调高至八个月高点35.1%。

瑞银资产管理策略师Boris Willems表示，我们持续认为欧洲复苏终于有了动能。尽管多个欧元区核心国家大选之前的政治风险明显偏高，但我们认为这些风险已经获得充分披露...同时也已经反应在估值上。”

债券在全球投资组合中的比重略微下跌至39.8%之际，政府公债持仓下降至41.6%，创2011年5月以来最低。

投资人对于全球股票也有一些醒悟，在全球均衡投资组合中的比重降至11月以来最低。美国股票比重也缩减了约1个百分点。

Robeco策略师Peter van der Welle表示，他对股票持中性看法，称“目前我们不愿追高，特别是特郎普交易明显出现败像的此刻。”(完)