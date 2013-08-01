调查：欧洲基金经理人减持新兴亚股和债券 现金配比升高

路透伦敦7月31日 - 欧洲基金经理人本月将现金配置比重提高至9月以来最高水准，因有美国刺激举措退场的不确定性，且新兴市场波动剧烈，投资人因此态度审慎。

月度调查显示，有关中国经济放缓的疑虑使得新兴亚洲股票和债券的配置降至两年低位。但投资人并非普遍更加规避风险，其整体股票配比较6月升高。

这项针对除英国以外的欧洲19位资产经理人的调查显示，7月在全球平衡型投资组合中股票配比平均为47.1%，高于6月的46.8%。

现金配比为连续第二个月升高，至7.7%，为9月以来最高，6月时为7.6%。债券配比则从39.3降至39.0。

该调查是在7月17日至30日期间所进行，当时MSCI明晟全球股指.MIWD0000PUS触及两个月高位，部分受惠于利好的欧洲经济数据。

“股票已回到适中的配比...尽管美国可能缩减量化宽松，但其他发达国家的央行仍倾向于进一步宽松，”ING Investment Management资深投资组合专家Steyaert Steven表示。

“发达市场的宏观数据持续强劲，显然也带来支撑。尤其是日本和欧洲，近期的数据意外上扬。”

新兴亚股的配比降至7.0%，为2011年6月以来最低；亚洲债券配比降至2.2%，为2011年7月以来最低。

亚洲股市表现欠佳，亚洲经济和中国息息相关，但中国经济硬着陆的担忧与日俱增。

在固定收益资产方面，投资人增加政府和高收益债券，但减少投资级债券。他们扬弃欧元区和日本政府公债，转为青睐公司债。(完)

(编译 戴素萍 审校 孙茉莉)

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