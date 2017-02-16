调查：贸易保护主义及政治风险是欧元区经济复苏的最大威胁

图为药片和胶囊组成的欧元标志形状。 REUTERS/Srdjan Zivulovic

路透2月15日 - 一项路透调查中多数受访分析师认为，反建制党派可能在法国、荷兰和德国大选中获胜，以及全球保护主义升温是欧元区经济面临的最大威胁。

随后还有英国脱欧谈判变得棘手的威胁。在本周公布的另一份类似路透调查中，退欧谈判是英国人最大的担忧。

周三公布的调查结果与全球金融市场特别是股市形成反差，市场正消化很多正面消息。

“由于民粹主义党派仍在不断获得支持，而民调结果屡次落空，因此有很多事件可能导致市场动荡，”汇丰首席欧洲经济分析师Simon Wells称。

2月9-15日进行的最新调查显示，欧元区经济未来几个季度的增速料为0.4%，以近期历史标准衡量还算可以。

分析师的预测值与中值偏差基本都不大。过去两年中路透调查对增长的预测基本未变，这些预测都是差强人意。

不过，大多数回答一个追加问题的分析师表示，欧元区经济近期的复苏势头是可持续的。

但欧洲央行已每月购买数百亿欧元债券，而且指标利率也处在近零水准，若经济再度动荡，央行的剩余可选工具不多。

在全球贸易面临风险之际，这种情况使得欧洲经济增速很容易受到政治因素的冲击。欧洲经济成长现在与美国和英国极为相似。

至少在2019年前，通胀预期都仍远低于欧洲央行略低于2%的目标水准。今明两年通胀率预计平均分别为1.5%和1.4%，与1月调查结果基本持平。

“由于经济增长料将保持缓慢但稳定的步伐，物价压力可能将持续温和。尽管随着能源价格下跌带来的拖累消退，整体通胀料将上升，但核心通胀依然坚守低位，”Wells表示。

对欧元区经济前景的新近乐观情绪，恰逢欧元疲弱，使欧元区出口的商品相对便宜。另一份对汇市分析师进行的路透调查显示，欧元/美元未来一年料走软3%。

**政治风险升高**

最近几周，在法国总统大选即将来临前欧元承压。

最新民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)可望在第一轮选举胜出，但在第二轮决胜选举时，大输独立参选人马克龙(Emmanuel Macron)或小输保守派的菲永(Francois Fillon)。

尽管如此，鉴于去年英国公投及美国大选民调失准，几乎没有人低估出乎意料的可能。

“勒庞最后获胜也是有可能的。”Fathom资深经济分析师Florian Baier说。“最近的民调显示勒庞将挺进第二轮，在第二轮才输掉...(但)民调以前出错过。特朗普胜出和英国公投都发生过。

最新调查中，回答一项额外问题的42位分析师中，逾90%预期勒庞不太可能胜选。

经济分析师亦认为，未来几年有国家脱离欧元区的可能性很低。

这表明，欧元区经济的前景预测是基于该地区政治状况保持不变这一前提。外界普遍认为，欧元区经济缺乏动能，难以经受住重大政治变动的冲击。

“在我们的假设中，中心场景并不是她(勒庞)获胜，但风险场景是她获胜，此事发生的可能性要高于市场目前所消化的，”Fathom的Baier 说。“如果勒庞赢得法国大选，那么正如我们所知，那将是欧元区的末日。”

民族阵线承诺，若赢得选举，将在六个月内举行有关欧盟的全民公投，同时弃用欧元，重新起用法郎作为国家主要货币。

荷兰和意大利的极右翼和反建制党派也要求脱离欧元区。(完)