调查：多数新兴亚币人气改善 人民币空头减少印尼卢比多头增多

路透新加坡3月3日 - 路透调查显示，多数新兴亚币人气较两周前有所改善，因中国的货币刺激措施、美国乐观经济数据以及油价的回升均给高风险资产带来提振。

根据周二至周四对19位基金经理人、外汇交易员和分析师的调查，印尼卢比看涨押注增至2014年5月以来最高水平。

调查显示，投资者削减了对多数亚币的空头部位。

马币(林吉特)看跌押注降至2015年4月以来最低。菲律宾披索看跌押注也缩减至2015年5月以来最低。

人民币的空头押注降至10月底以来最低。周四公布的另一项路透调查显示，分析师预测未来一年人民币贬值3.5%。

在这项亚洲货币仓位调查中，坡元及泰铢人气逆势恶化。泰铢空头押注升至1月底以来最高，坡元空仓小幅增加。

中国央行本周降准，加上数据表现改善亦缓解对美国经济展望的疑虑，亚洲货币及风险资产皆上扬。

人民币走势相对平稳，及亚币竞贬风险疑虑消退，都对其他亚币提供支撑。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3。正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

调查结果如下(美元兑各种货币)：

日期 人民币 韩元 坡元 印尼 台币 印度 马币 菲律宾 泰铢

卢比 卢比 披索

3月 3日 0.37 0.90 0.46 -0.51 0.36 0.38 0.05 0.09 0.45

2月18日 0.82 1.24 0.43 -0.24 0.59 0.73 0.25 0.38 0.11

2月 4日 1.18 1.27 0.81 0.31 0.86 0.72 0.50 0.62 0.26

1月21日 1.20 1.49 1.12 0.65 1.30 0.81 0.99 0.81 0.76

1月 7日 1.51 1.33 1.00 0.79 1.19 0.39 0.95 0.41 0.83

12月10日 1.13 0.96 0.78 0.61 0.89 0.25 0.72 0.38 0.85

11月26日 0.72 0.54 0.63 0.36 0.60 0.15 0.60 0.58 0.78

11月12日 0.38 0.92 0.96 0.43 0.74 0.47 1.26 0.94 0.87

10月29日 0.09 0.18 0.49 0.43 0.52 -0.09 0.94 0.43 0.71

10月15日 -0.08 0.03 0.13 0.15 0.34 -0.31 0.67 0.22 0.60

10月 1日 0.13 1.01 1.20 1.35 1.04 0.11 1.71 0.68 1.20

(完)