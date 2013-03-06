数据观测：中国2月新增贷款料明显回落 货币政策基调仍以稳为主

* 公布内容: 2月M2及新增人民币贷款等数据

* 公布时间: 无固定时间,最晚3月15日

--调查结果:

2月指标 中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构

数

广义货币供应量(M2)同比% 15.1 13.9-16.0 15.9 13.0 22

新增人民币贷款(亿元) 7,500 5,000-8,900 10,700 7,107 22

人民币贷款余额同比% 15.3 15.1-15.5 15.4 15.2 9

--数据要点:

在今年1月新增贷款再次冲上万亿天量后，料2月新增贷款将较上月有明显回落。而经济增长温和回升仍将带动信贷需求平稳增长，加之当前流动性较为充裕，年初信贷需求旺盛和银行放贷意愿较强的双重促进作用都将使当月信贷增速维持高位。

接受路透调查的22家机构预测中值显示，2月末广义货币供应量(M2)同比增速料为15.1%；而新增人民币贷款则在7,500亿元，明显低于上月的10,700亿元。

交通银行金融研究中心最新发布的报告认为，因春节造成的实际工作天数减少和去年底积压项目基本在1月释放完毕，加之有部分银行存款压力较大等因素，对2月的新增贷款构成了约束。

招商证券报告认为，央行的货币政策基调依然以稳为主，信贷如1月份的投放量并不可持续。每年的一季度银行投放信贷规模较高，银行尽早投放有利于锁定今年收益。

交通银行报告并指出，在信贷需求平稳回升的带动下，加之季末存款形势进一步向好，3月新增信贷料会有所上升。全年来看，综合经济增速小幅回升背景下实体经济信贷需求平稳增长，货币政策保持稳健条件下银行保持一定信贷供应能力，维持全年信贷投放适度增加，全年新增贷款在9-9.5万亿的判断。

分析师普遍相信，今年全年的货币政策将保持稳定，重启正回购尚不代表货币政策的转紧。

近期中国央行公开市场重启正回购回笼资金，备受市场关注。全国政协委员、中国人民银行行长周小川对此表示，采取正/逆回购交替进行的主要原因是春节因素，因为春节前投放了一些流动性，春节后要收回一些。

面对过宽流动性，中国央行春节后首周(2月18日当周)即大举回笼资金，不仅暂停了逆回购，且在近八个月后重启正回购，致本周公开市场净回笼达到创纪录的9,100亿元人民币。但市场多将此视为调节资金面的正常举措，对短期政策预期仍维持相对稳定。

交行报告表示，外汇占款的持续增长是今年以来流动性稳定、充裕的主要原因。但鉴于年后央行加大现金回收和公开市场回笼力度，加之财政存款保持增长，预计当月新增M2较上月有明显下降，余额增速也会有所回落。

中国去年末如开的年度中央经济工作会议提到，2013年将实施稳健的货币政策。要适当扩大社会融资总规模，保持贷款适度增加，保持人民币汇率基本稳定，切实降低实体经济发展的融资成本。

以下为本次路透调查结果:

机构名称 M2 新增贷款 人民币贷款余额

(同比%) (10亿元人民币) (同比%)

Forecast 15.8 700.0 ~

澳新银行 15.5 750.0 ~

中国银行 15.1 800.0 15.1

交通银行 14.7 780.0 ~

BBVA 15.0 750.0 15.5

美银美林 15.6 890.0 15.5

资本经济 14.8 700.0 ~

中金公司 15.5 800.0 ~

花旗集团 14.5 690.0 ~

中信证券 14.5 750.0 ~

大华资本市场 14.5 700.0 ~

星展银行 15.2 750.0

兴业银行 15.0 750.0 15.3

ING金融市场 14.1 500.0 ~

瑞穗证券 14.5 700.0 ~

北京领先国际

金融资讯 13.9 640.0 15.1

上海证券 15.3 850.0 15.4

申银万国 15.1 750.0 15.2

法兴银行 14.8 700.0 ~

渣打银行 16.0 700.0 ~

瑞银 15.2 780.0 15.3

浙商证券 15.1 750.0 15.3(完)

(发稿 谢衡; 审校 林高丽)

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