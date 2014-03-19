调查：美联储在2015年下半年前不太可能升息

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
* 叶伦暗示结束当前量化宽松政策和升息之间要间隔六个月时间
* 所有17位受访者均预期美联储将在年底前结束缩减举措
* 预估中值显示，2015年底联邦基金利率将为0.75%
路透3月19日 -周三一份对华尔街主要分析师进行的调查显示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)在2015年下半年之前将不会开始升息，尽管美联储主席叶伦暗示可能将提前升息。
周三结束为期两天的美联储会议后，叶伦在记者会上表示，在结束当前购债举措和开始升息之间将有“相当长的一段时间”，但稍后补充称，这可能是“六个月左右的时间”。
市场将美联储的经济展望视为较预期更强硬，因其指出经济“有足够潜在力道”支撑就业市场改善。
美联储预估显示，数名委员预计联邦基金利率将在2015年底触及1%。美联储声明后公债收益率大幅上升，且在叶伦“六个月”言论发表后，股市保持跌势。
“很难知道叶伦是否希望市场开始考虑2015年中期升息的可能性，但她的声明暗示出的正是如此，”道明证券(TDSecurities)美国研究和策略部门副主管Millan Mulraine说。其预计利率将在2015年第四季开始上调。
但大多交易员并未改变他们的观点。接受访问的17名交易员中有10名认为会在2015年下半年首次升息，另外四名预计到2016年才会开始加息。为了在经济复苏时维持借款利率处在低位，美联储通过购买证券已使得其资产负债表规模膨胀四倍多，达到3万亿美元。
有22家初级市场交易商、主要证券公司可以同美联储直接交易。其中17家受访机构预计月度购债行动将在9-12月期间结束。美联储此次会议将月度购债规模缩减至550亿美元。
用来衡量市场对美联储政策预期的利率期货收益率上升，暗示7月前升息几率达到78%，而周三声明公布前该几率为64%。
17位受访者对联邦基金利率的预估中值是，2015年底为0.75%；在12位对2016年利率作出预估的分析师中，预估中值为2.25%。
Scotiabank负责经济的副总裁DerekHolt称，“目前我们尚未改变预估，但由于美联储最新前瞻指引似乎指向明年春季升息，因此显然升息可能将早于我们的预估，”该银行预计2015年第四季前美联储不会升息。
周三的政策声明暗示，美联储将继续缩减月度购债规模，在2014年最后几个月结束缩减。
一如广泛预期，美联储不再把6.5%的失业率当作升息门槛。目前失业率仅为6.7%，不久后可能将跌至6.5%下方。
相反，美联储将依赖数个就业市场指标、通胀数据和对“金融走向的解读”来决定何时升息。(完)
(编译 于春红/候向明; 审校 石冠兰/张荻)
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