调查：美联储或在美国大选过后于12月加息

路透8月11日 - 根据路透的一项调查，在11月8日美国总统选举过后，美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能在12月加息。调查还预测，美国经济增速将加快，但通胀依然相对温和。

这将距美联储上次加息时隔整整一年，是大多数美联储决策者和民间预测机构未曾预料到的事情。

该调查预测，美联储明年会再加息两次，到2017年年底时联邦基金利率会升至1.00-1.25%。

美联储在2016年一直推迟行动，第一次推迟是因全球市场大跌，随后又因英国公投决定退欧而推迟。

但美联储仍渴望继续收紧货币政策，既凸显美国经济相对较强的力道，也凸显美联储发现收紧政策真正做起来有多么的艰难。

欧洲与亚洲的央行都在放宽政策。新西兰央行周四宣布降息至纪录低位，加入澳洲央行行列，希望藉此抵御通缩、抑制本币升值。

过去一周受访的95位分析师中，有69位预期到第四季联邦基金目标利率将由目前的0.25-0.50%升至0.50-0.75%。一位分析师预估年底前升至0.75-1.00%。

不过由于通胀前景温和，因此略占多数的分析师表示，美联储今年若升息，更多地是为了提振信心，而并非旨在抑制物价上涨压力。

调查显示，第二季美国经济成长环比年率录得逊于预估的1.2%后，第三季经济增长年率料为2.5%；直到2017年底，每季成长率都将略高于2%。

但受访者预期第四季核心个人消费支出(PCE)物价指数平均仅为1.8%，甚至到2017年底也都将位于美联储的2%目标下方。这项指数是备受美联储重视的通胀指标。

Cantor Fitzgerald分析师Justin Lederer预期美联储将有一次利率举措，时间为12月。

“总统大选是他们无法更早行动的理由之一，”他说。“我们认为美联储并不想干扰选举。”

美联储11月政策会议召开几天后就会迎来总统大选。分析师预估中值显示，12月升息机率为58%，比上月路透调查结果高出8个百分点。

但根据芝加哥商业交易所(CME)集团网站，金融市场预期美联储12月14日会议升息的机率仅略高于三分之一。

大多数受访分析师说，在上周数据显示7月新增25.5万个就业岗位以及薪资增长加快后，9月升息的机率虽已上升，但仍不是他们的主流预期。

受访分析师认为9月升息机率仅有25%，只有少数分析师认为届时会升息。

少数几家银行表示，今年根本不会升息。(完)