调查：美联储或在美国大选过后于12月加息

《路透早报》--1月16日
--欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛和执委普雷特在法国央行主办的一个会议上讲话，会议主题为“长期经济停滞和经济增长测算”(0800)
路透8月11日 - 根据路透的一项调查，在11月8日美国总统选举过后，美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能在12月加息。调查还预测，美国经济增速将加快，但通胀依然相对温和。
这将距美联储上次加息时隔整整一年，是大多数美联储决策者和民间预测机构未曾预料到的事情。
该调查预测，美联储明年会再加息两次，到2017年年底时联邦基金利率会升至1.00-1.25%。
美联储在2016年一直推迟行动，第一次推迟是因全球市场大跌，随后又因英国公投决定退欧而推迟。
但美联储仍渴望继续收紧货币政策，既凸显美国经济相对较强的力道，也凸显美联储发现收紧政策真正做起来有多么的艰难。
欧洲与亚洲的央行都在放宽政策。新西兰央行周四宣布降息至纪录低位，加入澳洲央行行列，希望藉此抵御通缩、抑制本币升值。
过去一周受访的95位分析师中，有69位预期到第四季联邦基金目标利率将由目前的0.25-0.50%升至0.50-0.75%。一位分析师预估年底前升至0.75-1.00%。
不过由于通胀前景温和，因此略占多数的分析师表示，美联储今年若升息，更多地是为了提振信心，而并非旨在抑制物价上涨压力。
调查显示，第二季美国经济成长环比年率录得逊于预估的1.2%后，第三季经济增长年率料为2.5%；直到2017年底，每季成长率都将略高于2%。
但受访者预期第四季核心个人消费支出(PCE)物价指数平均仅为1.8%，甚至到2017年底也都将位于美联储的2%目标下方。这项指数是备受美联储重视的通胀指标。
Cantor Fitzgerald分析师Justin Lederer预期美联储将有一次利率举措，时间为12月。
“总统大选是他们无法更早行动的理由之一，”他说。“我们认为美联储并不想干扰选举。”
美联储11月政策会议召开几天后就会迎来总统大选。分析师预估中值显示，12月升息机率为58%，比上月路透调查结果高出8个百分点。
但根据芝加哥商业交易所(CME)集团网站，金融市场预期美联储12月14日会议升息的机率仅略高于三分之一。
大多数受访分析师说，在上周数据显示7月新增25.5万个就业岗位以及薪资增长加快后，9月升息的机率虽已上升，但仍不是他们的主流预期。
受访分析师认为9月升息机率仅有25%，只有少数分析师认为届时会升息。
少数几家银行表示，今年根本不会升息。(完)
(编译 侯雪苹/陈宗琦/李婷仪 审校 白云/王颖/许娜)
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