调查：美联储料12月推进加息 尽管特朗普当选带来不安

路透11月9日 - 路透对分析师调查显示，共和党人特朗普赢得总统大选导致的混乱局面，可能激起市场的一些恐慌，但美国联邦储备委员会(美联储，FED)下月仍有可能加息。

尽管之前没有官员谈论若特朗普胜选，美联储会如何做，但许多人之前都表示，这种不安带来的不确定性可能构成路障。选前几乎所有调查都显示民主党候选人希拉里会赢得大选。

但选举结束后周三进行的调查中，62位受访者中约85%的都表示，美联储将推进一年来的首次加息。华尔街部分一级交易商以及欧洲分析师参与了调查。

“我们认为经济形势和美联储的论调都表明12月会行动，”瑞士信贷驻纽约分析师Jeremy Schwartz表示。

美联储上次加息为目前脱离零息周期的首次行动，当时预计迄今会有四次加息，但这一年来联储数次改变轨迹。而且通胀也没有像美联储预期的那样加速上升。

“我们不会急着改变对美联储将于12月会议升息的预估，”High Frequency Economics的美国分析师Jim O'Sullivan表示。该公司是去年路透调查对美国经济做出最准确预估者。

芝加哥联储总裁埃文斯周二表示，除非意外出现“相当大”负面情况，才能说服美联储延后升息。

“而在12月之后，如果股市卖盘有限，经济维持韧性，但国会仍大幅减税，那么我们对美联储在来年将收紧政策的预估必须要调升，而非调降，”O'Sullivan表示。

“不过目前来说，下行风险看起来远大于上行风险。”

然而经济的乐观情绪正在升温，并未脱离常轨，至少不会在选后就很快出现。

最新的路透调查显示，受访者多认为从现在到明年底止，美联储将升息三次，若以每次25个基点的幅度渐进升息，则联邦基金利率料来到1.00-1.25%

一直到明年的一系列升息，将取决于经济成长路径持续稳健，以及明显的通胀压力信号，尤其是透过调升薪资的手段。不过选后的不确定性是否会降低升息的可能性，目前则仍不明朗。

尽管选后美债收益率急升，不过被问及美联储12月13-14日的下次会议金融情势是否较为紧绷时，受访者的意见则是正反各半。

被问及选后美国的短期企业投资情势时，多数分析师抱持中性或较不乐观的看法。

调查显示，叶伦将做完四年任期所剩的15个月任期。但受访者也表示，特朗普可能不会再度任命叶伦继续执掌美联储。(完)