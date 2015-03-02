多数美国人认为美联储应不受政治影响--调查

国际油价反弹 因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透华盛顿3月2日 - 根据路透-益普索(Ipsos)进行的调查，虽然大多数美国人并不知道是谁在运作美联储，但他们却认为选举产生的官员不应插手美联储的事务。
调查显示，仅有24%的受访者认为，应允许国会对美联储进行详细的审查。逾48%的受访者认为美联储应当保持独立。
调查在2月20-24日之间进行，访问了1,388名美国人，以了解他们是否支持让美联储接受政府全面审查的提案。该提案由共和党参议员Rand Paul提出，他有可能是2016年总统大选的候选人。
在回答应当由谁负责设定利率的问题时，66%的受访者表示应由独立的专业人士制定，有34%的受访者认为应由选举产生的官员制定。
本次调查显示，多数美国人知道美联储能够影响利率，但对央行的运作机制不太了解。约有54%的受访者不知道美联储主席是谁，7%的受访者认为美联储主席是格林斯潘，3%的受访者给出了前财长盖特纳的名字。约有48%的受访者称，他们对美联储知之甚少，或根本没有听说过。
调查结果还显示，49%的受访者认为有关货币供应的重要决策的制定应不受政治的影响。(完)
(编译 李春喜 审校 白云)
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