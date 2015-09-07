调查：华尔街大银行仍预计美联储今年加息 但9月行动的预期降温

图为美联储总部内的会议室。 REUTERS/Jim Bourg

路透9月4日 - 周五公布的路透调查显示，华尔街大型银行依然预计美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年会加息，但由于全球市场动荡，过去一个月这些银行对9月加息的预期明显降温。

本次受访的17家美国初级市场交易商(即会参与美国公债标售和纽约联邦储备银行公开市场操作者)中有10家预计美联储将在今年第四季或之后加息，仅有七家预计美联储会在本月加息，而8月初时作此预期的有13家。

九家受访者称对于9月加息的预期在过去一个月降温，此前数周全球股票和大宗商品市场经历了抛售潮，且忧虑全球需求放缓。

“金融市场的担忧显然是一个利空，但越来越多的迹象显示国内经济动能增强，”瑞银经济学家Samuel Coffin在电子邮件中称。瑞银预计美联储9月会加息。

上周美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)对CNBC电视频道表示，关于股市表现是否降低了美联储进行近10年来首次加息的可能性，目前作出判断还为时过早。

过去一个月标准普尔500指数累计跌逾7%。油价虽上涨，但仍远低于今年初水准，投资者担心将出现更多抛盘。

纽约Jefferies &Co货币市场分析师Tom Simons称，“如果有机会升息，那么升息决定将分化大宗商品在目前至9月会议之间的反应。如果大宗商品价格反弹且企稳，那么将有机会升息，否则我认为不太可能升息。”

此次调查是在周五公布美国非农就业报告后所进行。该报告显示，8月就业增长放缓，但失业率降至近七年低点，薪资增长加快。

平均来说，9月升息的可能性降至40%，较8月时对一级交易商的调查下跌20个百分点。

一级交易商预估中值显示，今年底联邦基金利率将来到0.375%，2016年底将报1.375%，略低于上月时的预估。(完)

(编译 孙国玉/于春红; 审校 郑茵/张若琪)

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