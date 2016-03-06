路透调查：华尔街大银行倾向于认为美联储年底前仅升息两次

路透3月4日 - 华尔街多数顶级银行目前预计，美国联邦储备委员会(美联储/FED)在今年年底前可能仅再升息两次，较之前的预估下调。还有不到两周美联储就将召开会议，届时将可了解联储自己最新的利率前景预估。

一项路透调查中，17家美国初级市场交易商预估中值认为，到年底时美国联邦基金利率区间中点将处在0.875%的水平。

在1月初时，华尔街交易商预估今年将再升息三次，当时美联储刚刚进行了10年来的首次升息。同时，美联储成员对利率的预估符合年底前升息四次的情况。

美联储的预估反映出，其升息步伐比通常要慢--但悲观程度仍然不及市场。

根据CME Group数据，像联邦基金利率期货这样的短期利率指标目前走势表明，年底前升息一次的可能性为67%，投资者多数认为美国疲弱的经济发展轨迹将令美联储无法出手。但强于预期的2月就业成长数据似乎又强化了美联储将在6月升息的观点。

“说服市场相信美国不会走向衰退，应该要花费一番功夫，”道明证券驻纽约利率分析师Gennadiy Goldberg说。“这差不多就是需要支持美国经济继续成长且美联储能够升息的事实。”

22家美国初级市场交易商当中有17家回覆本次调查。其中14家认为年底前至少升息两次。

交易商中普遍认为，美联储将在6月升息，17家中的14家交易商相信联邦基金利率的区间中点将升至0.625%。目前的区间为0.25-0.50%，中点大约落在0.375%。

在进入1月的一段时间，美联储官员在谈及预期时偏于强硬，刺激了市场年初的抛售，因投资者担心联储在经济数据不好的时候会继续升息。

整体来说，交易商仍预计，联储在年底前还不会开始缩减资产负债表规模。17家交易商的预估中值认为，联储将再过12个月才会缩减资产负债规模。

交易商也鲜少认为，美联储会步欧洲央行和日本央行后尘推行负利率政策，预估中值认为这样的可能性只有10%。(完)