调查：美联储7月料将维持利率不变 静观通胀形势

路透旧金山7月26日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)本周料将维持利率不变，即使升息也要等到9月或10月，政策制定者想要看到更多通胀提升的证据。

美联储7月26-27日政策会议的中心议题将是如何调和乐观的美国经济数据、特别是6月的强劲就业增长数据，与全球经济增长放缓及其他威胁通胀轨迹的不利因素之间的矛盾。

对旧金山联储总裁威廉姆斯来说，现在只需要对通胀再有一点信心，相信它确实是在向美联储2%的目标水平靠近。威廉姆斯是参与美联储利率决策讨论的17名委员之一。

美联储偏好追踪的通胀指标目前处在1.6%。

鉴于月度就业增长数据远远高于防止失业上升所需的水平，而生产率也没有上升迹象，部分美联储决策者或将讨论较早升息，以防范通胀率大幅上升。

“这正是危险所在，可以肯定的是鹰派人物将讨论这一情况，”现任普林斯顿大学教授、原FED副主席布兰德称，“我预感他们将在7月会议讨论9月升息的事。”

影响力较大的纽约联邦储备银行总裁杜德利等其他决策者均已暗示，在升息前，宁可等待通胀上升的更多切实迹象。

汇丰驻纽约首席美国分析师Kevin Logan称，“在通胀上升前，没有太多理由升息，”

美联储计划在周三1800GMT公布最新政策声明。

**不利因素**

美联储曾于去年12月于近10年来首次升息，并暗示随着朝刺激货币政策“正常化”，美联储将在2016年升息四次。

全球经济面临的不利因素，金融市场动荡，以及英国退欧影响的不确定性，已迫使美联储推迟一次升息，并将今年预计升息次数降为两次。

不过，在没有大的市场波动或美国数据出现反转的情况下，甚至连杜德利这样的鸽派决策者都暗示，可能将允许今年至少升息一次。

周三之后，照计划美联储今年还将召开三次政策会议，分别在9月、11月和12月。11月非常不可能升息，因那次会议是在美国总统大选前一周召开。

路透调查的分析师预计，美联储将等到第四季再升息，很可能要等到美国大选之后的12月。

Jefferies分析师上周在研究报告中称，“利率正常化已不再是美联储的重中之重，在金融市场和经济稳定之前，政策将维持不变。”(完)