调查：美联储明年3月或将开始缩减购债

* 多数人预计美联储将于明年3月开始缩减量化宽松

* 第四季GDP增速预估下调，但2014年增速或稳定在2.5%

* 美联储料亦将放松利率指引

路透华盛顿11月20日 -一份路调查显示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)料将在明年3月时开始缩减月度购债规模，且亦有较小的可能最早在1月开始实施。

但美联储同时亦可能会承诺维持利率在纪录低点，以缓和缩减购债造成的冲击。

美联储9月决定推迟“缩减”让市场大感意外，并点燃全球股市上涨的导火索，美国股市创纪录高位，因为情势很快变得明朗起来，即暂时不会缩减刺激措施。

但外界对美国当前季度的经济增速预估从2.3%大幅下调至1.8%，说明需要保持谨慎，即便分析师仍然预计明年全年经济将成长2.5%。

“我们认为美联储将保持耐心，”渣打银行分析师ThomasCosterg说。“(他们)希望等待更多的证据能够确认在通胀较低的情况下，经济能够加速成长，然后才会实施缩减措施。”

这与芝加哥联储总裁埃文斯周二的言论相呼应。埃文斯是美国联邦公开市场委员会(FOMC)立场较温和的委员之一。

“如果在美联储再举行几次会议之后，能更肯定就业市场改善可以持续，将会更好。”埃文斯称。

路透最新调查还显示就业前景愈发好转。近三分之一的分析师目前预计，到明年底失业率将降至6.5%甚至更低，一个月前的调查中有这样预期的分析师只占五分之一。

美联储已承诺，只要通胀仍然受控，就将维持利率在近零水准至少到失业率降至6.5%。

最新调查显示，失业率到2015年第二季将降至6.5%以下。

对缩减购债做出预期的62位受访分析师中，有35位表示美联储将在3月缩减刺激，17位认为会在1月进行。

一半以上的受访者仍认为首次削减规模会是100亿美元，但几位分析师认为削减幅度可能更大，最高或达到350亿美元。

美联储很可能会选择公债和抵押支持债券购买量削减规模相同。

调查中略超过一半的分析师表示，美联储将改变其指引，暗示其计划在更长时间内维持近零利率。

贝南克周二表示，美联储不急于收紧政策，即便就业市场大幅改善。

“资产购买计划结束后，或许在失业率达到门槛后相当长的一段时间内，联邦基金利率目标可能仍会维持在近零水准，”贝南克表示。

几位官员还对降低失业率门槛持开放态度。明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔提出把失业率门槛降至5.5%的计划。(完)

(编译 侯向明/李爽；审校 徐文焰)

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