调查：美联储3月料将升息 今年可能还会再升息两次

路透3月9日 - 根据路透调查的逾100位分析师，全都预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)下周将升息，以回应一连串强劲的经济数据，今年稍晚还可能再升息两次。

数位美联储官员的强硬谈话，已使得利率期货市场押注3月15日将升息，根据CME Group，升息的可能性从上周初的仅30%跳升至90%。

同样地，上次路透调查预测3月将升息的分析师人数比重略超10%，到最新于3月3-9日进行的调查已升至100%。调查的预估中值为，有90%的可能性会采取行动。

在被问及美联储立场突然改变的可能理由时，受访者表示，经济数据改善是首要理由，其次是股市频创新高，以及全球通胀蠢蠢欲动的暗示。

“上周，美联储官员几乎预先宣布了升息，实际上在说升息已成定局，”High Frequency Economics的Jim O'Sullivan表示。他是2016年路透对美国经济数据的调查中最准确的预测者，连续第二年取得这种佳绩。

“当然一部分原因是经济数据，其中就业市场数据看起来非常强劲，还有一部分原因是金融市场的乐观基调，这令他们(美联储)更有信心并且觉得(升息)时机已到，”O'Sullivan说。

这次最新调查显示，美联储可能在今年第二和第四季再分别升息25个基点，把联邦基金利率目标区间升至1.25-1.50%。

市场预期今年升息三次现在跟美联储的看法一致了。约80%的分析师称美联储将在年底时实施第三次升息，前次调查时该比例为30%。

“就业市场数据、通胀和金融状况为委员会在3月升息提供了有力的理由，”摩根士丹利分析师指出，“市场将密切关注美联储如何描述未来升息路径。可能采取更为强硬的路径。”

不过分析师预计今年整体增长与通胀前景仍然不振，凸显出他们对经济表现的看法，与目前金融市场预期存在相当大的落差。

自特朗普当选美国总统以来，股市涨势凌厉，特朗普承诺为个人与企业大举减税、放宽监管规定，带动金融股上扬。

根据最新调查的预估中值，美国每季GDP环比年率增幅料为2.0-2.4%，低于美国新政府所设下的逾3%目标。

最低的增长预估值为0.9%，最高则为4.0%。全年增长率预估中值为2.3%。

自去年12月以来，路透的月度调查中对核心个人消费支出(PCE)物价的预估基本变动不大，根据中值显示，目前对今年的预估介于增长1.7-1.9%区间。PCE为美联储密切关注的项目。与此同时，失业率已降至远低于5%，通胀则尚未明显加速。

**对美联储的预期骤变**

对美联储预期的转变，推使美国两年期公债收益率升至逾七年半高位。自上周初以来，这些公债收益率上涨逾20个基点。

上次路透调查对美联储预期骤然转变是出现在去年7月，因英国公投决议脱欧令各界起初大感惊讶。当时对美联储升息的预期时间由2016年9月往后延三个月至12月。

此后市场预期持稳，直到美联储在当年12月启动当前周期内的第二度升息，一如7月时的路透调查所料。

据HFE的O'Sullivan，这回情况不同的是金融市场更加乐观。

“这回与一年前情况迥异，继美联储于2015年12月收紧政策之后，金融市场于隔年1月及2月表现不佳，金融形势紧缩。因此，今年状况相当不同，”他称。(完)