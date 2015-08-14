调查：美联储今年或将升息两次

路透华盛顿8月13日 - 根据周四公布的路透调查结果，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年可能将升息两次，最早下个月或许就会展开近10年来的首次升息。

调查结果显示，美联储今年两次上调指标利率的可能性为55%。分析师认为，9月升息的可能性为60%，今年年底前行动的可能性为85%。

“如果美联储联邦公开市场委员会(FOMC)9月升息，那么12月也很有可能再次升息，”Stone & McCarthy分析师Terry Sheehan表示。

美国7月就业增长稳健，薪资也有反弹，强化了9月采取货币政策行动的可能。另外，继年初经济因天气因素而受到抑制后，第二季成长加速。

中国意外让人民币贬值，美国金融市场随后将升息的时间预期推迟到12月。美联储目前的利率目标区间是0-0.25%；自2006年以来一直没有升息。

路透调查对9月底之前联邦基金利率的预估区间中点为0.375%，对年底时的预估区间重点为0.625%，与7月调查相同。

分析师称，鉴于美元强势，即便美联储今年升息两次，这个收紧过程也仍是渐进的。

“美联储要保持公信力，今年就得升一次息，”佐治亚州立大学名誉教授Donald Ratajczak表示。“强势美元意味着美联储要以十分缓慢的步伐升息，直到汇率稳定下来。”

根据调查，从2016年开始，平均时薪料将小幅上升。

分析师预计，薪资在2016年第一季度平均升幅在0.5%，第二季为0.6%。之前对这两个季度的预估均为上升0.3%。

参与调查的80多名分析师认为，预期中的货币政策略微紧缩对经济几无影响。

对2015年的经济增幅平均预估仍为2.3%。调查显示，明年经济增幅将扩大至2.7%，与7月调查几无变化。

“即便在美联储最初的两次升息之后，货币政策仍将颇为宽松，”Raymond James & Associates首席分析师Scott Brown表示。“升息将发出这样的信号：美联储相信经济复苏已大有起色，并将继续改善。”

通胀预估与7月调查基本相同。(完)

(编译 王颖；审校 郑茵)

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