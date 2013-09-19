调查：分析师对美联储政策调整时机捉摸不定

路透纽约9月18日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三意外推迟开始缩减货币刺激措施，这令华尔街分析师对美联储的下步行动感到疑惑。

周三美联储公布声明后进行的路透调查结果显示，17家初级交易商中的九家认为，美联储可能会在12月11-12日政策会议结束时宣布缩减刺激措施，不过多数人强调，他们对预测把握不大。

五家交易商称，他们正在讨论美联储的决议，目前不能作出预估。

一位分析师称，美联储可能将在10月23-24日政策会议上宣布“缩减”购债规模；另一分析师称可能将在2014年第一季，还有一人则认为是在2014年第二季。

在9月6日对18家初级交易商的类似调查中，13家预计美联储将在本周三会议上宣布缩减购债规模。

美联储周三表示担心，最近几个月借贷成本大幅上升可能拖累经济成长；美联储并表示将继续密切关注经济数据，以寻找就业市场状况改善的证据。

“他们格外关切利率已经上升的幅度，及财政政策的进一步收紧。一旦这些问题解决了，他们将开始启动缩减刺激政策的程序，”大和证券美国首席分析师Michael Moran称。

美联储强调将依赖未来的经济数据，这使分析师难以猜测缩减购债计划的时间。

“只是高度强调数据的重要性，会使预测困难得多，而且随时要作出调整，”纽约Jefferies & Co的分析师Thomas Simons表示。

“暂不缩减刺激政策的决定似乎与利率上升有关。他们目前担心利率攀升可能削弱经济动能。在他们下次暗示缩减刺激政策后，利率会再次上升，那么届时他们还会延后缩减政策吗？”苏格兰皇家银行分析师Omair Sharif问道。

虽然美联储的货币政策委员会将于10月开会，但一些分析师强调，美联储不大可能在这次会议上宣布缩减购债规模，因为美联储主席会后不召开记者会。

法国兴业银行分析师Aneta Markowska称，如果美联储计划召开记者会，将被视为即将宣布缩减刺激政策的暗示，随后则会以美联储不想看到的方式搅动金融市场。

12月的会议之后将召开记者会。

本次调查访问了21家美国初级交易商，但不是全部给出了回覆。(完)

(编译 于春红/王翔琼；审校 徐文焰)

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