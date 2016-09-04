调查：华尔街仍认为美联储今年将再次升息 时点可能在12月

路透纽约9月2日 - 华尔街大型银行业者仍押注美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年将升息一次，最有可能的升息时点为12月；此前公布的8月就业数据表现不济，平息了最快9月升息的传言。

周五回应路透调查的14家美国初级市场交易商分析师中，有13位预期美联储年底前将把短期指标利率目标提高0.25个百分点，使目标区间中点来到0.63%。当前联邦基金目标区间中点为0.38%。

周五调查结果和一个月前调查大致相同。当时21家初级市场交易商中有14家预估年底前联邦基金利率为0.63%。

周五受访的分析师中，对9月20-21日会议升息机率的预估中值为仅35%，而年底前升息的机率中值则升至63%。

反之，从联邦基金期货等市场端的预测工具来看，美联储9月升息的机率不到25%，12月升息的机率仅略超过50%。

路透是在周五美国就业报告公布后对分析师进行这项调查的，该报告显示8月新增非农就业岗位少于预期。

美国劳工部周五表示，8月非农就业岗位为15.1万个，7月则向上修正为27.5万个，其中制造业及建筑业的聘雇活动下滑。分析师原先预期非农就业岗位将增加18.0万个。

失业率持平于4.9%，因有越来越多人进入劳动市场。

13家预期今年升息的银行中，只有高盛、法国巴黎银行及法国兴业银行等三家银行预期最快于9月升息。

就高盛及法国兴业而言，这意味着他们认为美联储将尽快收紧政策，尽管8月非农就业岗位远低于预期。

高盛首席分析师Jan Hatzius在一份报告中表示，尽管8月就业报告有些疲软之处，但仍刚好足以诱发美联储本月稍晚采取行动。他认为美联储本月会议的升息机率为55%，高于前次调查的仅30%。

而在12月过后，12位分析师中有9位预期明年至少会两度升息，对2017年12月利率的预估中值为1.13%。(完)