调查：美联储4月或按兵不动 但6月可能再次升息

路透4月22日 - 周五公布的路透调查显示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)下周政策会议将会维持利率不变，但分析师坚定预期6升息，年底前再升息一次。

美联储在3月会议上承认，美国经济面临的国际性风险给暂停行动理由，暗示今年可能升息两次左右，仅为12月最初预计的一半。

本周对逾80名分析师进行的最新路透调查与这种看法基本一致，受访者几乎涵盖了所有华尔街初级交易商。

其中50名受访分析师预计，美联储下次将在6月调高美国联邦基金利率目标区间至0.50-0.75%，占受访者比例约为三分之二。另外20%分析师称9月升息，余下分析师称在7月或12月。

一名分析师称，美联储下次行动将是在年底下调25个基点至0.00-0.25%，两名分析师称今年余下时间不会调息。

没有分析师预计4月26-27日美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议会升息。

预计今年会第二次升息的分析师中，近四分之三预计将在第四季，升至0.75-1.00%。

参考图表请点击(tmsnrt.rs/1XMnDs6)。

不过利率期货和债市交易商对今年升息似乎不那么确信，凸显市场和决策者对利率路径的看法分歧。

美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦本周稍早再次警告称，央行升息速度可能比期货市场预期的更快。

与此同时，对全球经济和美国增长不均衡的担忧仍然持续。

第一季经济增长或大幅放缓，这成为了近几年的模式。

亚特兰大联储称1-3月经济可能迟滞，环比年率为仅增长0.1%。该联储对GDP进行即时预测。

“只有第二季GDP未能加速，FOMC今年升息次数才会少于两次，”Rabobank资深美国策略师Philip Marey称。

“第一季GDP增长放缓的部分原因，可能是剩余的季节性问题还没有完全解决。”

美国就业市场一直是亮点，暗示期待已久的薪资上升可能在今年稍晚实现，这可能给美联储更多理由继续升息。

上周美国初请失业金人数意外下降，触及1973年以来最低，说明第一季经济增长放缓可能不会持续。(完)