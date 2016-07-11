调查：强劲就业数据出炉后 华尔街仍预期美联储年内升息一次

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透纽约7月8日 - 华尔街大银行对于美国联邦储备委员会(美联储/FED)是否将在2016年内升息的预期几乎对半分，周五美国公布强劲的非农就业报告后进行的调查结果显示，略占多数的银行预期美联储将在年底前升息一次。
在15家一级交易商中，八家预期认为美联储将在年底前上调利率目标0.25个百分点。虽然这一调查结果与6月15日的上次调查几乎一样，但华尔街面对的主要问题已不再是美联储将升息一次还是两次，而是该央行是否会升息哪怕一次。
对于那些认为美联储今年不会升息的交易商而言，关键因素是可能损害美国经济的海外风险，也就是英国6月23日公投脱欧的影响。
美国政府周五公布，6月非农就业岗位增加28.7万个，为去年10月以来最大月度增幅，较5月意外低迷的1.1万增幅明显改善，且远超增加17.5万个的预期。
“他们不想对一个月的就业数据反应过度，无论好坏。那么接下来，影响因素就剩下英国退欧了，”富国银行证券的资深分析师Sam Bullard表示。
富国银行是23家初级交易商之一。
没有一家受访初级交易商预期美联储会在7月或9月的政策会议上，调升0.25%-0.50%的利率目标区间。
华尔街大型金融机构的分析师称，如果经济和就业市场继续改善，美联储将坚持逐步升息的做法。
最新路透调查显示，受访者对2017年底时联邦基金利率目标区间中点的预估中值为0.88%，较当前水准仅高出0.5个百分点。
“(非农就业岗位增幅)出现强劲反弹让人松了口气。即便如此，就业增长速度仍比一年前慢，”美银美林资深分析师Michelle Meyer表示。“美联储并不急于升息。”
芝加哥商业交易所(CME)集团的FedWatch显示，在这种前景不确定的情况下，利率交易商认为联储在年底前升息的机率仅有20%。
英国公投退欧的意外结果引发全球股市大跌。然而，全球股票价格随后扳回了多数跌幅。周五美国非农就业报告出炉后，标准普尔500指数.SPX一度短暂升至纪录高位。
与此同时，对英国退欧将对全球经济产生连带影响的担忧，促使投资者蜂拥进入美国、德国和其他低风险的公债市场，推动这些债券收益率降至历史低点。
12家受访交易商中有八家表示，英国退欧提升了美国在未来12个月陷入衰退的可能性，但他们平均预计经济滑坡的概率为20%，与6月15日的调查持平。
华尔街对美国升息前景的预期图表：tmsnrt.rs/29o3eal
(完)
(编译 徐文焰；审校 李爽)
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