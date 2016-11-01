调查：若FED加息推高美元 未来一年人民币恐重返2008年中低点

路透班加罗尔11月1日 - 路透调查显示，人民币未来12个月将有可能走贬至金融危机以来最低，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)12月加息可能性升高将推升美元。

该调查对主要亚洲货币前景看法略显黯淡，调查亦预期印度卢比也将微幅下挫，悲观看法也延伸至其他与人民币走势忧戚相关的区域货币。

人民币兑美元今年迄今已累计跌逾4%，延续始于去年8月的疲势，当时北京方面允许了人民币大幅下滑。

单10个月一个月，人民币就跌去1.5%以上，因美元兑主要货币普涨，继美国公布稳健的经济和就业增长数据后，市场预期美国将很快加息。

但这项调查显示，人民币兑美元到2017年1月底时料跌至6.80，到10月底时料跌至6.90，与周二汇率6.78相比，跌幅近2%。这项调查在过去几天进行，访问逾60位外汇策略分析师。

对人民币一年后汇率的预估，为六年来路透调查的最弱水准，若预测成真，将是人民币2008年年中以来最低价位。

“在经济不确定性持续之际，我们预期人民币在2017年持续承压，”BMO Capital Markets经济分析师Jennifer Lee称。

Lee指出，虽然中国最新一批数据显示经济增速暂时走稳，但人民币仍面临资金外流及美元走升的风险。

BMO对12个月后人民币兑美元汇率的预估为6.81，较调查的预估中值稍乐观一些。约有三分之一的受访者预计汇率为7.00或更低。

路透上周的一项调查显示，过去两周人民币空仓触及近10个月高点。

中国7-9月经济增长6.7%，为连续第三个季度维持该增幅，受政府支出增加推动，但这加大了中国本已庞大的债务规模。经济增长主要受到建筑业繁荣的提振，而建筑业繁荣又受到基建项目和楼市火爆的推动。不过，虽然人民币下跌，但中国出口依然低迷。

初步数据显示，稳步增长的趋势可能会延续至第四季，周二公布的官方调查就表明，中国10月制造业增速加快。

虽然数据强劲表现或许令市场更加认为中国人行不会急于出手，但中国工业的严重产能过剩，及楼市涨势已触顶的忧虑，将使进一步宽松仍有一丝可能。

后市将取决于美联储下次升息时间，以及美联储对2017年紧缩政策路径的预测。

多数受访经济分析师预测，美联储12月13-14日会议将调升指标放款利率，机率约70%，与目前金融市场行情反映的机率相当。

调查亦显示，印度卢比兑美元到2017年1月底料将贬至67.00，而10月底料贬至67.50，与周二汇率66.72相比，贬幅为1%。

印度央行上个月意外降息后，市场预测3月底前将再降息25个基点。(完)