调查：多数初级交易商预计美联储不会在明年下半年前升息

路透8月1日 - 周五公布的路透调查显示，美国大多数初级交易商认为美国联邦储备委员会(美联储/FED)不会在明年下半年前升息，多数交易商预计美联储将保持联邦基金利率目标区间，而不是某个特定目标。

此次调查的结果在其他方面与6月初进行的调查大体一致。

调查显示，受访的18家初级交易商中有12家称，美联储首次升息时间料在2015年7月至2016年6月之间。

22家初级交易商中，除三家外其余全部参与了调查。

在周五的非农就业报告以及稍早GDP数据公布后，超宽松政策将持续一段时间的观点没有改变。

“这符合(美联储的)看法。就业增长取得进展，但闲置劳动力依然很多。平均时薪几乎没有增加，”瑞士信贷驻纽约分析师Jay Feldman称。

在调查中，17家初级交易商中有15家预计美联储在首次升息同时或之后，将停止对债券到期收益进行再投资。一个月前的调查中，17家交易商中有12家持此观点。

**美联储料维持利率区间**

与6月调查最明显的不同点是，多数交易商目前预计美联储将保持联邦基金利率目标区间，而不是像金融危机爆发前惯常那样设定一个特定利率目标。上次调查中，16家交易商中仅有2家认为联储会选择目标区间。

周五的调查中，九家交易商预计美联储首次升息将调至0.25-0.50%区间，另有两家预计区间上限升至0.50%，下限为0.30-0.35%。只有一家预计区间为0.175-0.375%。

五家认为联储会设定特定利率目标的交易商中，三家认为升息至0.50%，两家认为是0.25%。

15家初级交易商对美联储长期中性利率的预估中值为3.5%。这低于联邦公开市场委员会(FOMC)目前预计的3.75%。(完)

(编译 王兴亚；审校 白云)

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