调查：多数初级交易商预计美联储不会在明年下半年前升息

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透8月1日 - 周五公布的路透调查显示，美国大多数初级交易商认为美国联邦储备委员会(美联储/FED)不会在明年下半年前升息，多数交易商预计美联储将保持联邦基金利率目标区间，而不是某个特定目标。
此次调查的结果在其他方面与6月初进行的调查大体一致。
调查显示，受访的18家初级交易商中有12家称，美联储首次升息时间料在2015年7月至2016年6月之间。
22家初级交易商中，除三家外其余全部参与了调查。
在周五的非农就业报告以及稍早GDP数据公布后，超宽松政策将持续一段时间的观点没有改变。
“这符合(美联储的)看法。就业增长取得进展，但闲置劳动力依然很多。平均时薪几乎没有增加，”瑞士信贷驻纽约分析师Jay Feldman称。
在调查中，17家初级交易商中有15家预计美联储在首次升息同时或之后，将停止对债券到期收益进行再投资。一个月前的调查中，17家交易商中有12家持此观点。
**美联储料维持利率区间**
与6月调查最明显的不同点是，多数交易商目前预计美联储将保持联邦基金利率目标区间，而不是像金融危机爆发前惯常那样设定一个特定利率目标。上次调查中，16家交易商中仅有2家认为联储会选择目标区间。
周五的调查中，九家交易商预计美联储首次升息将调至0.25-0.50%区间，另有两家预计区间上限升至0.50%，下限为0.30-0.35%。只有一家预计区间为0.175-0.375%。
五家认为联储会设定特定利率目标的交易商中，三家认为升息至0.50%，两家认为是0.25%。
15家初级交易商对美联储长期中性利率的预估中值为3.5%。这低于联邦公开市场委员会(FOMC)目前预计的3.75%。(完)
(编译 王兴亚；审校 白云)
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