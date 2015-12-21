调查：多数分析师预计美联储3月再次升息 但后续步伐缓慢

路透12月18日 - 路透调查显示，三分之二的受访分析师预计美国联邦储备委员会(美联储/FED)未来三个月会再次升息，不过很多分析师认为明年利率上调的速度不会像决策者暗示的那样快。

美联储12月16日实施近10年来的首次升息，相信美国经济能够承受借款成本上升，不过美联储主席叶伦明确指出，未来升息将是渐进的。

鉴于通胀和油价前景低迷，强势美元打击美国制造商，以及全球经济形势依然脆弱，美联储可能不得不谨慎对待未来升息。

不过，在美联储会后几天进行的路透调查显示，120位受访分析师中，有77位认为美联储下次将于3月升息。其他分析师中，除两位外其余全部预计下次将于第二季升息。

“给‘渐进’下定义以及推测美联储如何实施渐进升息，将成为金融市场和货币政策钻研者的新猜谜游戏，”花旗北美经济主管William Lee在一份报告中说。

“我们相信，实际的升息速度将可能慢于联邦公开市场委员会(FOMC)‘点阵图’暗示的速度...”

美联储决策者目前预计到2016年底时利率为1.25-1.50%，较当前利率水平高出100个基点。美联储以点阵图的形式对外公布他们的观点。

但路透访查的分析师预估中值为，到2016年底时利率料为1.00-1.25%。

**鹰派和鸽派**

调查中最强硬的预测是明年底时利率将来到1.75-2.00%，而最温和的预测则是美联储在2016年都不会再升息。

106位给出年底预测的分析师中仅有七位表示，利率将高于美联储自己的点阵图；同时22位一级市场交易商中只有两位认为，点阵图对年底联邦基金利率的预估大致是正确的。其余则表示，利率将会低于点阵图。

期货市场押注显示，交易商目前预计升息只会在6月。

然风险在于，通胀率未如预期般上升。美联储密切关注的核心个人消费支出(PCE)物价指数，2016年全年料约为1.5-1.7%，与美联储决策人士的预期相近，但低于2%的目标水准。

油价明年全年都可能维持在低位，这样的预期或许算是乐观的。的确是这样，尤其是考虑到美元料将保持坚挺，使得美国的进口商品变得更加便宜。

“低通胀预期也反映了当前的复苏现况，即大宗商品价格下跌及海外竞争使得物价压力持续受限，”富国银行(Wells Fargo)首席分析师John Silva写道。

“以PCE物价平减指数来衡量的通胀率，自1994年以来平均略低于2%。既然长期都可能无法达到2%的通胀率目标，这让人对该目标产生质疑。”

经济增长前景同样温和，预期未来一年每一季的环比年率都将持稳在2.4-2.5%。(完)