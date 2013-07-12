调查：金融体系及青年失业问题为欧元区经济最大威胁

路透伦敦7月11日 - 周四公布的一项路透调查显示，金融系统体质不良以及青年失业问题，是欧元区经济未来发展的两项最大威胁。

调查亦显示，分析师一致认为，欧洲央行采取前瞻性指引，是制定政策的一项重大改变，而不是仅仅小修小补。

调查显示，40多位分析师认为4-6月欧元区经济陷入迟滞，与上个月调查看法相同。

这至少代表欧元区经济已经脱离2011年底开始的一段经济衰退期，不过分析师大多预测接下来的经济成长将持续低迷。

调查预估显示，最快要到2015年，欧元区经济的季增率才会突破0.3%。

受访者称，即使主权债务危机没有复燃，欧元区经济未来数年仍将落后主要对手，是因为数项重大问题，第一个就是金融体系功能不良，无法促使信贷流动，特别是在西班牙及意大利等国。

在答覆一项额外问题的30位分析师中，12人认为金融体系是欧元区经济的最大劣势。

10位分析师将青年失业列为欧元区经济前途的最大威胁。

调查显示，欧元区主要失业率在今年底之前将在12.5%附近达到高峰，然后在2014年皆维持在这个水准。

尽管如此，只有约四分之一的受访分析师预期，未来18个月内欧洲央行将再度降息。(完)

(编译 蔡美珍; 审校 许娜)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。