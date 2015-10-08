调查：股汇债市场可能临近转折点 全球经济忧虑升温

路透伦敦/班加罗尔10月7日 - 路透最新的全球调查显示，汇市、股市和债市似乎即将迎来拐点，受访者预期调整的幅度和性质表明，对全球经济状况的担忧升温。

受访者对股汇债市场的看法大幅修正之际，正值国际货币基金组织(IMF)再度下调全球增长预估，而且数份报告显示一些全球最大的投资者近几个月的日子并不好过。

与此同时，美国料将艰困的财报季才刚开始拉开帷幕。许多企业已警告获利将没有此前预期的那么好。新兴市场企业的痛苦经历则要持续更长时间。

除了上周末因美联储将在更长时间内维持近零利率的憧憬而开始上涨外，全球股市近期遭遇困难。过去五年，股市受到宽松政策的支撑。

路透访问的股市策略师对主要指数未来一年预期的下调幅度为2009年3月以来最大。

调查显示，全球20个股指中有近一半今年料将收低。

外汇策略师则再度上调对美元的预期，尽管有一种观点开始在金融市场扩散，即在明年晚些时候以前，美联储都不太可能升息。

这意味着有其他因素在发挥作用。许多分析师一直寄望于美联储今年开始升息，但其他人则仍担心，投资者只是把美元视作避险资产。

“任何喘息之机都可能只是暂时的，市场神经或许依旧紧绷，”法国兴业银行的固定收益与外汇策略主管Vincent Chaigneau就风险资产的反弹这样写道。

“我们想为市场对经济的看法再度悲观、进一步放宽政策的预期、以及商品/资源价格重新走软作好准备。美元走强在很大程度上并不是因为美联储收紧政策，而是由于其他央行进一步放宽政策，”他说。

对大多数央行而言，最容易选择的道路就是尽可能的继续降息。中国人民银行在过去一年中降息五次，印度央行仅降息一次，预计还将下调两次。

当央行不能进一步降息时，外界就会预期他们很快将会提升本已庞大的资产购买规模。最明显的例子就是欧元区和日本的央行。这说明，央行推升股价的能力正在减弱。

新兴市场货币自去年以来遭遇到很长时间的打击，巴西等国货币甚至跌势还有所加剧。随着投资继续流出新兴经济体，这些货币未来可能会遇到更多麻烦。

“我们认为新兴市场仍将难以出现可持续上涨，”Brown Brothers Harriman分析师在研究报告中称。“其实，我们对(新兴市场)2016年表现的最好预期就是持稳。”

尽管美联储官员宣称，他们仍希望在年底前升息，但债券市场的感觉却有点不太好；发达经济体公债收益率(殖利率)下降，预测机构也调降对收益率的预估。

由于投资者愿意将资金投在房子上面，加之一些人想利用利率接近于零的有利条件，房地产价格再度飙涨。

近期路透调查预计，英国、美国乃至加拿大房价还会再涨，这些地方的负债家庭经济上越来越捉襟见肘。

大宗商品价格依然承压，主因商品消费主力--中国需求减弱、并且全球经济前景也变得黯淡。

最新的路透油价调查预计，明年布兰特原油均价在每桶58.60美元，为2007年3月开展此项调查以来的最低预期，较一个月前的预期下降了近4美元。而就在八个月前，分析师还预计明年均价会在近72美元的水平。

近期路透的其他调查还显示，欧洲、美国和日本的全球资产管理机构将债券配置比例提高到九个月来最高水平，并且给出至少五年来最保守的股票投资建议。

诚然不是每个人都那么悲观。花旗的股票策略师就看好全球股票前景，认为到明年年底全球股票会再涨20%。

就连这些分析师自己也承认这是一种“大胆”的预期，因花旗首席经济学家Willem Buiter曾预计在上述时期会出现全球性衰退。

“Willem Buiter的衰退说意味着企业每股盈余将缩减0-5%，我们怀疑全球股市已经开始在消化每股盈余小幅下降的预期，”花旗全球策略师Robert Buckland如是写道。(完)