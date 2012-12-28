调查：美国人认为“财政悬崖”共和党责任更大

法国总统候选人菲永仍受空饷丑闻调查拖累 勒庞的民调支持率上升
路透巴黎2月16日 - 法国保守派总统候选人菲永麻烦不断，周四金融检察官决定寻求对其妻子吃空饷的丑闻开展一项调查。而极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的民调支持率则上升。
路透华盛顿12月27日 - 周四公布的路透/益普索调查显示，美国人认为共和党议员更应为“财政悬崖”危机负责，而不是民主党议员或总统奥巴马。
当被问及他们认为“财政悬崖”谁的责任更大时，27%的受访者责备共和党议员，16%认为是奥巴马，6%选择民主党议员。31%的受访者认为“上述所有人”都有责任。
经济问题上的回答类似。当被问及谁应为失业率负责时，23%的受访者认为是共和党议员，16%认为是奥巴马，7%认为是民主党议员，32%选择“上述所有人”。
67%的受访者称，即将到来的“财政悬崖”不影响他们的假期支出。
该在线调查于12月23日-27日进行，共1,477名美国人参加。调查置信区间为正负2.9个百分点。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透巴黎2月16日 - 法国保守派总统候选人菲永麻烦不断，周四金融检察官决定寻求对其妻子吃空饷的丑闻开展一项调查。而极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的民调支持率则上升。
雪兰莪州(Selangor)警察总长Abu Samah Mat向路透表示，“这名嫌犯遭到拘留是为了方便调查，因为他是第二名嫌犯的男友。”
路透北京2月16日 - 天津市第二中级人民法院周四称，最高人民法院原副院长奚晓明因受贿罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对奚晓明受贿所得财物及其孳息予以追缴，上缴国库。奚晓明当庭表示服判，不上诉。