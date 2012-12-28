调查：美国人认为“财政悬崖”共和党责任更大

路透华盛顿12月27日 - 周四公布的路透/益普索调查显示，美国人认为共和党议员更应为“财政悬崖”危机负责，而不是民主党议员或总统奥巴马。

当被问及他们认为“财政悬崖”谁的责任更大时，27%的受访者责备共和党议员，16%认为是奥巴马，6%选择民主党议员。31%的受访者认为“上述所有人”都有责任。

经济问题上的回答类似。当被问及谁应为失业率负责时，23%的受访者认为是共和党议员，16%认为是奥巴马，7%认为是民主党议员，32%选择“上述所有人”。

67%的受访者称，即将到来的“财政悬崖”不影响他们的假期支出。

该在线调查于12月23日-27日进行，共1,477名美国人参加。调查置信区间为正负2.9个百分点。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。