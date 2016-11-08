调查：英镑汇率处在对英国经济有利的理想水平--分析师

11月8日 - 路透伦敦/班加罗尔11月7日 - 根据过去几日路透对分析师的调查，英镑自英国6月公投退欧以来累计下跌近20%，降至对英国经济理想的汇率水平。

但这种大跌走势已开始刺激通胀、导致进口商品价格上升，从而给英国人和英国央行带来挑战。

调查还发现，英国央行将容忍通胀率明年从当前的1%上升至3.5%，然后再考虑改变中性立场。该央行的通胀目标为2%，政策立场上周刚刚从宽松倾向转为中性。

分析师对央行通胀容忍水平的估值区间很宽，介于3%-6%。在这项11月4-7日所做的调查中，三分之二的受访者常驻英国。

通常会参与路透调查的分析师中有几人拒绝提供对理想汇率水平的看法，有些人称根本没有什么理想汇率。另外一些人称，英镑的波动性比实际汇率水平更重要。

“有证据显示，英镑下跌有利于出口商和制造业，但汇率震荡带来的不确定性可能会抵消部分正面作用，”荷兰合作银行的Jane Foley表示。

英镑周一报1.24美元，基本齐平调查得出的理想汇率中值。这远远高于一个月前闪崩时的三十年低位1.145美元，但也大大低于6月23日脱欧公投前后的1.50美元。

理想汇率区间在1.15-1.35美元，这个水平低得足以支持出口，但又没低到引发导致通胀不可控制地上升的程度。

英镑兑欧元对贸易而言意义更大，因为英国近半的出口都是针对欧盟；该货币对理想汇价中值为0.88英镑，略高于周一的报价。预测区间为0.83-0.95英镑。

上周，英镑兑美元上涨近3%，但兑欧元仅上涨略超1%，此前英国法院裁定，政府需要得到议会的批准，才能启动退出欧盟的进程。

英镑兑美元表现更好，是因为特朗普更可能赢得美国总统大选的观点令美元贬值。美元贬值的同时，美国股市创下35年最长跌势。

但英镑兑美元周一再次下滑，因希拉里获胜的可能性似乎上升。

上周出炉的路透月度调查显示，在英国正式启动退欧程序后，英镑兑美元料跌至1.15。

**英国经济迄今表现好于预期**

目前为止，英国经济表现远远超过脱欧公投后不久分析师几乎一致的预测；英国央行上周大幅调升2017年经济增长及通胀率预估。

英国第三季国内生产总值(GDP)较前季增长0.5%，高于预期，打消会受公投退欧冲击的担忧。但上月的路透调查显示，预计第四季经济增速将减缓至0.1%。

尽管一系列数据令人鼓舞，而且英国央行上周大幅调升了近期预估，但是，41名回答一个单独问题的受访者中只有22人称考虑上修第四季增长预期。

英国首相特雷莎·梅(Theresa May)称计划在3月底之前启动正式脱欧进程，但谈判以何种方式进行，现在还几乎没有任何线索。

许多人认为特雷莎·梅倾向于“硬脱欧”，这可能令贸易受阻并进一步损及英镑。

“英镑将出现波动，并受到‘硬’或‘软’脱欧的政治因素的冲击，”Foley说道。

部分外汇分析师周一指出，尽管上周英镑上涨，但交易商仍大量做空英镑，若交易商被迫回补空仓，则英镑可能进一步上升。

“但是，由于脱欧相关的不确定性将持续，买兴似乎不太可能大幅上涨，”CA-CIB的10国集团(G10)外汇分策略主管Valentin Marinov周一稍早在给客户的报告中写道。(完)