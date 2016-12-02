调查：拉美货币在特朗普上任初期将经历波动走势

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透巴西利亚12月1日 - 路透调查显示，随着特朗普当选美国总统，拉美货币汇率前景的不确定性大幅升高，未来几个月兑美元有可能进一步大幅贬值。
汇率策略师大幅下修拉美货币未来一年的汇率预估，特别是墨西哥披索，因特朗普打算在美墨边境建一道墙，并减少两国间贸易，使墨西哥披索面临的危险尤其大。
“在特朗普上台之初的100天里，几乎所有新兴市场货币应该都会呈现波动性，”圣保罗Santander的经济分析师Tatiana Pinheiro说。
预计墨西哥披索兑美元12个月后料在20.77交投，接近11月8日特朗普胜选当周创下的纪录低点21.39。
分析师的预估区间比前几次调查要大，暗示市场对于披索前景并不肯定，此前披索在特朗普获胜后的几天里跌逾10%。
对一年后披索汇率的预估范围介于18.83-27.67。
预估中值显示，巴西雷亚尔和哥伦比亚披索12个月后料分别跌至3.49雷亚尔和3,150披索。(完)
(编译 郑茵 审校 白云)
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