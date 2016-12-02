调查：拉美货币在特朗普上任初期将经历波动走势

路透巴西利亚12月1日 - 路透调查显示，随着特朗普当选美国总统，拉美货币汇率前景的不确定性大幅升高，未来几个月兑美元有可能进一步大幅贬值。

汇率策略师大幅下修拉美货币未来一年的汇率预估，特别是墨西哥披索，因特朗普打算在美墨边境建一道墙，并减少两国间贸易，使墨西哥披索面临的危险尤其大。

“在特朗普上台之初的100天里，几乎所有新兴市场货币应该都会呈现波动性，”圣保罗Santander的经济分析师Tatiana Pinheiro说。

预计墨西哥披索兑美元12个月后料在20.77交投，接近11月8日特朗普胜选当周创下的纪录低点21.39。

分析师的预估区间比前几次调查要大，暗示市场对于披索前景并不肯定，此前披索在特朗普获胜后的几天里跌逾10%。

对一年后披索汇率的预估范围介于18.83-27.67。

预估中值显示，巴西雷亚尔和哥伦比亚披索12个月后料分别跌至3.49雷亚尔和3,150披索。(完)