调查：人民币看跌押注创近10个月高位 美升息预期打击亚币人气

路透新加坡10月27日 - 路透调查显示，过去两周人民币看跌押注触及近10个月高位，因中国央行引导人民币走软以反映美元强势。此外，鉴于美国预计将升息，多数新兴亚币人气仍显悲观。

路透周二至周四对21位基金经理、分析师和外汇交易员的调查显示，人民币空仓触及1月初以来最高。

本周人民币在岸及离岸市场汇率均触及六年低位，因中国央行将人民币汇率中间价设定在2010年9月以来最低，反映美元近期强劲表现。

人民币走软引发了对资本外流的担忧，并令人猜测中国当局或许会允许人民币进一步贬值以支撑经济，不过交易员说，大型国有银行疑似已入市进行干预，以减慢人民币的下跌速度。

中国企业纷纷购买美元，用于海外投资和偿还债务。

美元指数徘徊于九个月高点附近，因近来一系列美国经济数据表现强劲且美国联邦储备委员会(美联储/FED)高层官员发表鹰派言论，都强化了对美联储将在12月升息的预期。

调查显示，坡元空仓增至去年10月以来的最高水准。

坡元兑美元上周跌至3月3日以来的最低点位，因市场押注由于经济衰退风险上升，新加坡金管局可能会放松货币政策。

调查显示，韩元看跌押注为5月底以来最高，因外国投资者继续抛售当地债券。

多数新兴亚币人民币仍显悲观，不过在美元近期回落影响下，这些新兴亚币的看跌押注略有下降。

泰铢空仓减少逾半数，因预期在国王普密蓬本月稍早去世带来一定不确定性之后，一切将恢复平静。

菲律宾披索看跌押注略微下降，因市场猜测总统杜特尔特的外交访问活动将带来一定业务流入，尽管与美国的外交关系出现紧张。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元 、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3。正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 菲律宾披索 泰铢

10月27日 1.23 0.60 1.17 -0.36 0.32 -0.20 0.58 0.91 0.44

10月13日 0.73 0.51 0.80 -0.38 0.29 -0.19 0.73 1.20 0.96

9月29日 0.41 -0.24 0.50 -0.75 -0.11 -0.41 0.51 0.87 -0.32

9月15日 0.70 0.00 0.19 -0.31 -0.10 -0.40 0.37 0.30 -0.04

9月 1日 0.60 -0.16 0.13 -0.11 -0.23 -0.21 0.19 -0.04 -0.27

8月18日 -0.04 -1.08 -0.47 -0.81 -0.90 -0.60 -0.33 -0.49 -0.69

8月 4日 0.12 -1.01 -0.52 -0.84 -0.67 -0.56 0.16 -0.04 -0.56

7月21日 1.01 -0.50 0.06 -0.63 -0.37 0.11 0.04 0.10 -0.20

7月 7日 1.12 -0.11 -0.38 -0.69 0.09 0.24 0.06 0.18 -0.10

6月23日 0.51 -0.12 -0.47 -0.44 -0.03 0.32 0.11 -0.02 -0.04

6月 9日 0.49 0.14 -0.03 -0.20 0.08 -0.05 0.30 -0.16 0.12

5月26日 0.96 1.22 0.74 0.75 0.79 0.48 1.08 0.35 0.91

(完)