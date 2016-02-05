调查：人民币将进一步下滑 但无大幅贬值风险

路透2月5日 - 周五公布的路透调查显示，未来12个月人民币将跌至数年低点，这是依据当局将进一步宽松政策的预期、资本持续外流和相对强势的美元将施加压力。

但调查显示，人民币不大可能大幅贬值，至少6月之前如此。本次调查在本周进行，访问了逾50位外汇策略师。

“我们的基本预测是人民币在2016年年底前将缓步且有序贬值，”法国兴业银行亚洲汇率策略主管Jason Daw称。

“我们认为中国政府大概会让资本外流大致受到控制，如此以来维稳人民币所需要出售的外汇储备将会较少。”

虽然无人可以断言中国当局下一步会是什么，但中国国内及国外的外汇专家均预期人民币将走贬。

他们预计2月底人民币兑美元将在6.60左右，此后稳步下跌，7月底在6.72，明年1月底进一步降至6.80。

尽管对12个月后的人民币汇率预估仅较周五汇价6.56低约4%，但这是三年前开始人民币汇率调查以来的最低中值。

如果结果证实这一预估是正确的，那么这将是2010年9月以来人民币的最低水准。

近20%的受访者预计，一年后人民币兑美元将破7.00，最低的预估是8.00。

回答附加调查问卷的36名分析师中，有28名表示，年中以前中国人民银行不大可能大幅让人民币贬值。

调查还预测，相比周五1,195的水平，未来12个月韩元兑美元将贬值约2%，来到1,215附近，因受到人民币的拖累。

调查预测，印度卢比未来一年仅略微下跌，因预期印度央行今年至少再降息一次。(完)