法国民调显示国会选举左派料可胜出

法国总统候选人马克龙宣布与贝湖正式结盟 联手对抗勒庞
路透巴黎2月23日 - 法国总统竞选周四再现转折，候选人马克龙与经验丰富的中间派政治人士贝湖(Francois Bayrou，贝鲁)联手，有望助其击败极右翼党派候选人勒庞。
路透巴黎5月6日电---周日的民调显示,左派政党有望在下月法国国会选举中轻松获胜,使社会党当选总统奥朗德得以掌握施政必要的多数席次.
Ifop民调显示,社会党及其极左和绿党盟友料可赢得44%选票,连任总统失利的萨科齐所属政党人民运动联盟(Union for a Popular Movement, UMP)及其盟友料可获得32%选票,极右派民族阵线得票率料为18%.
另外,CSA的民调结果显示左派料共可赢得45%选票,中右翼得票率料为31%、民族阵线为15%.
民调结果显示,假设UMP维持其承诺,绝不和极右派领袖Marine Le Pen达成协议的话,奥朗德应可轻松取得多数支持来推动政策改变--包括对富人加税.(完)
--编译 李婷仪;审校 张荻
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路透巴黎2月23日 - 法国总统竞选周四再现转折，候选人马克龙与经验丰富的中间派政治人士贝湖(Francois Bayrou，贝鲁)联手，有望助其击败极右翼党派候选人勒庞。
路透吉隆坡2月24日 - 马来西亚警方周五称，初步报告显示，金正男是被剧毒化学品VX神经毒剂杀害。 VX神经毒剂被联合国列为大规模杀伤性武器。 金正男是朝鲜领导人金正恩同父异母的兄长，上周在吉隆坡国际机场遇袭后死亡，当时他准备乘飞机前往澳门。(完) (编译 侯雪苹；审校 王丽鑫)
路透2月23日 - 美国地质调查局(USGS)宣布，周五早晨赞比亚北部发生6.1级地震。 USGS称，震源深度仅10公里，震中距离坦桑尼亚Kipili市西南的Tanganyika湖约125.5公里。(完) (编译 郑茵 审校 张若琪)